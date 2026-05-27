В поселке Элея Елгавского края снесли старые сараи рядом с многоквартирными домами, которыми жители пользовались многие годы. Самоуправление заявляет, что постройки были аварийными, однако местные жители говорят, что теперь им негде хранить дрова, инструменты и другие вещи.

Снос старых сараев в Элее вызвал возмущение среди местных жителей. Постройки, расположенные рядом с многоквартирными домами, десятилетиями использовались для хранения дров, брикетов, инструментов и хозяйственных вещей, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Хотя сараи принадлежали самоуправлению, платы за их использование с жителей не брали. Со временем здания начали разрушаться, однако многие люди, по их словам, старались поддерживать помещения в порядке своими силами.

Недавно строения были полностью снесены с одобрения самоуправления Елгавского края.

Особенно тяжело ситуацию переживает пенсионерка Она.

«Люди остались без сараев! Люди обустраивали себе уголки», — говорит она.

По её словам, после сноса жители буквально собирали свои вещи среди развалин.

«Люди ходили и собирали среди руин то, что принадлежит им», — рассказала женщина.

Она добавляет, что теперь ей негде хранить две с половиной тонны брикетов, которые необходимы на зиму. Проблему усугубляет то, что у многих домов в этом районе нет подвалов или других подсобных помещений.

В самоуправлении объясняют решение тем, что сараи находились в аварийном состоянии и представляли угрозу безопасности. Там признают: часть жителей действительно ухаживала за постройками, однако некоторые помещения были заброшены и использовались как свалки.

При этом сами жители считают, что до такого состояния сараи довели именно годы бездействия со стороны властей. По их мнению, самоуправление могло бы своевременно заключить договоры аренды, определить ответственность за содержание помещений и организовать нормальное обслуживание построек через управляющего домов.

«Если бы люди не вкладывали средства, силы и труд в это здание, здесь ничего бы не было», — говорят местные жители.

Сейчас конфликт продолжается и вокруг другого здания сараев, которое пока удалось сохранить. Постройка находится в хорошем состоянии, однако самоуправление недавно продало её на аукционе.

Пенсионерка Ольга, которая пользовалась одним из помещений и сама вкладывала деньги в ремонт, теперь опасается, что вскоре останется без места для хранения дров и вещей.

«Платить аренду я не могу, потому что у меня минимальная пенсия», — говорит она.

Женщина рассказывает, что много лет участвовала в благоустройстве волости и даже получила благодарственную грамоту от самоуправления.

«Тогда пришли из самоуправления, принесли такие розы! Теперь негде хранить вещи», — говорит Ольга.

В самоуправлении признают, что ситуация получилась болезненной и для жителей, и для местных властей.

История в Элее вновь подняла вопрос о том, как небольшие самоуправления управляют старой инфраструктурой и насколько интересы жителей учитываются при подобных решениях.