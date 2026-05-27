В среду по всей Латвии резко усилится ветер, а в восточных районах страны ожидаются грозовые ливни и град. Синоптики предупреждают, что сильнейшие порывы могут ломать деревья.

В среду в Латвии ожидается одна из самых неспокойных погодных ситуаций за последнее время.

По прогнозам синоптиков, по всей стране усилится северо-западный ветер, а его порывы достигнут 15–20 метров в секунду.

Местами ветер может быть еще сильнее — особенно во время грозовых облаков на востоке страны. Там порывы способны превышать 20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах ветер может ломать деревья и создавать опасные условия на дорогах.

Во многих местах ожидаются кратковременные дожди, однако наиболее сложная ситуация прогнозируется в восточной части Латвии. Там местами возможны грозовые ливни и град.

Несмотря на приближение лета, погода останется довольно холодной. Максимальная температура воздуха составит всего +11…+15 градусов.

В Риге день, вероятнее всего, пройдет без существенных осадков, однако ветер будет особенно ощутимым — его порывы в столице также могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха в городе не превысит +13 градусов.

Такая комбинация сильного ветра и сравнительно низкой температуры может создавать ощущение почти осенней погоды, несмотря на конец мая.

Причиной нестабильной ситуации синоптики называют столкновение двух крупных атмосферных систем: к западу от Латвии расположен мощный антициклон, а на востоке — циклон. Именно из-за резкого перепада давления над регионом формируется сильный ветер.

В последние недели жители Латвии уже неоднократно сталкивались с резкими погодными контрастами — от почти летнего тепла до холодного арктического воздуха и штормовых порывов.

Специалисты советуют в среду по возможности избегать парковки автомобилей под деревьями и быть особенно осторожными на дорогах, возле строительных объектов и у воды.