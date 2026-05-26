В среду начиная с утра в Латвии значительно усилится северо-западный ветер, самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики.

По всей стране ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, местами на востоке страны под дождевыми и градовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду.

Небо будет частично облачным, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град.

Температура воздуха в конце ночи понизится до +6..+11 градусов, днем не превысит +11..+15 градусов.

В Риге в последнюю среду мая будет небольшая и переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +10..+13 градусов.