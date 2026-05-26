В первые 12 недель после родов серое вещество головного мозга у мужчин постепенно уменьшается, - объясняет Негин Данешния. - Но папаши отнюдь не глупеют. У них перестраиваются нервные пути. Мозг приспосабливается к новой действительности. Наиболее интенсивно – в первые 6 недель. Одни нейронные цепи ослабевают, другие, наоборот, усиливаются. Например, миндалевидное тело (amygdala), от которого зависит родительская бдительность, эмоциональная привязанность и забота, обретает более тесную связь с другими областями мозга.

Между 12 и 24 неделями, как удалось заметить, некоторые отделы мужского мозга увеличиваются. Чуть больше становится левая передняя часть поясной коры (left anterior cingulate cortex), которая играет важную роль в контроле и распределении внимания и мобилизуется, ожидая и предвидя те или иные задачи. Увеличивается и так называемая черная субстанция (substantia nigra) – область, участвующая в выработке дофамина – гормона, который не дает папашам унывать.

Истоки мозговых изменений у представителей сильного пола скорее всего надо искать на заре эволюции, когда о потомстве надо было не только заботиться, но и охранять. Что требовало повышенного внимания, бдительности, ну, и конечно, привязанности.

Кстати, в нашей нынешней, куда более комфортной жизни, мужчины – особенно студенты - могут использовать свои «мозги повышенного внимания», появившиеся благодаря рождению ребенка в молодой семье, для более эффективного овладения тем или иным учебным предметом. Да хотя бы иностранным языком. В свободное, конечно, от помощи молодой маме время.