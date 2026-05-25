Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему импортный молодой картофель дешевле украинского: ответ эксперта 0 185

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
УНИАН
Изображение к статье: Молодой картофель

Украинский молодой картофель в конце мая стоит почти вдвое дороже импортного. Однако он значительно превосходит зарубежный овощ по качеству, рассказал в комментарии УНИАН кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга.

"Импортный – это не совсем молодой картофель. Молодой картофель – это тот, у которого с момента уборки до потребления проходит неделя, когда у него появляется кожица. Когда он транспортируется к нам месяц – кожица становится более жесткой и он не совсем соответствует показателям молодого картофеля", – объясняет Фурдыга.

Уже в июне картофель украинского урожая этого года будет дешевле импортного, убеждает специалист.

"Азербайджан выставляет от 50 до 60 гривень за килограмм. Украинский сейчас колеблется от 100 до 130 гривень. Это тепличный, как правило, картофель сейчас на рынке. Позже пойдет под агроволокном, под пленкой. Ожидаем в середине июня уже наш, полевой картофель, который по цене будет ниже по сравнению с зарубежным", – говорит нам Фурдыга.

Ранний картофель в Украину сейчас поставляют из Азербайджана, Узбекистана и ряда других азиатских стран Средней Азии. Там сезон выращивания картофеля начинается раньше, поэтому он пока дешевле украинского даже с учетом логистики, отмечает эксперт.

"Он дешевле потому, что условия выращивания в тех странах подходят для картофеля именно в это время года. Тогда как у нас сезон еще впереди. Это сезонное явление, оно кратковременное и существенно не влияет. Все-таки люди ждут украинский картофель, потому что он качественнее и фактически идет с поля на стол", – резюмирует Фурдыга.

×
Читайте нас также:
#импорт #сельское хозяйство #цены #логистика #рынок #качество #урожай #картофель #сезон
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Здание ООН в Нью-Йорке
Изображение к статье: Урсула фон дер Лейен
Изображение к статье: Израильский солдат в окопе
Изображение к статье: Беженцы за забором

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &
Изображение к статье: Глава Католической церкви Лев XIV.
В мире
Изображение к статье: летающий беспилотник
Политика
1
Изображение к статье: Осина тянулась к опере и балету.
Наша Латвия
Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео