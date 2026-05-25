Препараты группы GLP-1, которые получили широкую популярность как средства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака. К такому выводу пришли исследователи клиники Cleveland Clinic, представившие результаты работы на конференции Американское общество клинической онкологии.

На ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) представили данные нового исследования, проведенное специалистами клиники Кливленда. Оно показало, что препараты для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения могут защитить пациентов с диагнозом «рак» от возвращения опухолей после ремиссии. Изучались несколько препаратов на основе GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1), в том числе «Оземпик», которые стали особо популярны среди желающих сбросить лишний вес. Их суть в том, что они снижают чувство голода.

Как поясняет результаты работы биолог Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), ученые проанализировали медкарты более 12 тысяч пациентов с несколькими видами рака — молочной железы, кишечника, предстательной и поджелудочной желез, печени, почек, немелкоклеточным раком легкого I–III стадий. Каждый второй участник принимал те самые препараты группы агонистов ГПП-1 (GLP-1), остальным назначали другой класс противодиабетических лекарств.

И оказалось, что у тех, кто принимал известные препараты для похудения, показатели прогрессирования болезни в подавляющем большинстве случаев были ниже. По словам Анчи Барановой, самое заметное снижение было выявлено у пациентов с немелкоклеточным раком легкого (10% против 22%), раком молочной железы (10% против 20%), колоректальным раком (13% против 22%) и раком печени (19% против 28%).

«Нет, это не означает, что GLP-1-агонисты способны вылечить рак. Это подтверждает, что резистентность к действию инсулина является одним из основных драйверов развития опухолей», — подчеркнула биолог в своем телеграм-канале.

Ранее звезда американского ТВ и одна из самых влиятельных женщин США Опра Уинфри делилась своим опытом похудения на препарате для диабетиков. Лекарство на основе GLP-1 она начала колоть в 2023 году, после чего похудела на 23 кг. Однако соскочить с «оземпиковой иглы» уже не смогла. Недавно телеведущая призналась, что в 2025 году перестала принимать лекарство и к началу 2026-го обратно набрала 9 кг. По ее словам, после отмены препарата она пыталась питаться более здоровой пищей, но все равно набирала вес.

Специалисты считают, что препараты GLP-1 открывают новые направления для исследований в онкологии и метаболической медицине. Однако врачи подчеркивают: использовать такие лекарства без назначения специалиста опасно, а их потенциальное влияние на рак пока требует дополнительных долгосрочных исследований.