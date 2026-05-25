Принц Уильям редко позволяет себе столь личные признания, однако на этот раз сделал исключение. Наследник британского престола публично поддержал Кейт Миддлтон, назвав её «самой замечательной мамой и женой» после тяжелого периода, связанного с лечением онкологического заболевания.

"Она самая замечательная мама и жена, без неё мы бы все просто не справились. Я так горжусь. Я очень-очень горжусь. Она была потрясающей. За последние пару лет она пережила многое. Она очень ждала и волновалась перед этой поездкой в Италию, поэтому я очень рад, что всё прошло хорошо", — признался принц в шоу Аманды Холден и Джейми Тиксона Heart Breakfast.

Кроме того, Уильям рассказал, как сейчас работает Кейт, которая в последнее время гораздо чаще появляется на публике: "Она стала настоящим профессионалом в вопросах раннего развития детей, поэтому большинство вечеров я борюсь с тем, чтобы убрать все документы в спальне, которые она выстроила в ряд, чтобы прочитать. Сейчас она тратит бог знает сколько времени на получение новой информации". Раннее развитие детей — тема, которая давно интересует Кейт. С ней связано большинство патронажей принцессы Уэльской.

Напомним, что Кейт Миддлтон замужем за принцем Уэльским уже более 15 лет. У пары трое общих детей: 12-летний принц Джордж, 11-летняя принцесса Шарлотта и восьмилетний сын Луи.

В марте 2024 года Миддлтон призналась, что проходит лечение онкологического заболевания. Несколько месяцев принцесса не появлялась на публике, из-за чего в сети начали строить конспирологические теории о состоянии здоровья Кейт. В сентябре того же года Миддлтон объявила о том, что она закончила проходить химиотерапию. В течение последних двух лет принцесса постепенно возвращается к работе.

Так, совсем недавно Кейт вернулась из первой поездки после выздоровления. Во время визита в Италию принцесса посетила город Реджо-Эмилия, чтобы поближе познакомиться с практиками известного итальянского педагога Лориса Малагуцци.

Кейт Миддлтон в Италии. Фото: princeandprincessofwales/Instagram

По мнению редакции, редкие откровения принца Уильяма лишь подчеркнули, насколько тяжелым и эмоциональным оказался для королевской семьи последний период. И одновременно — насколько важную роль Кейт продолжает играть не только как принцесса, но и как опора своей семьи.