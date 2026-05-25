Рубио допустил прорыв в переговорах с Ираном уже сегодня

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марко Рубио
ФОТО: пресс-фото

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение с Ираном о прекращении войны всё ещё может быть достигнуто уже в понедельник. При этом Вашингтон продолжает подчёркивать право Израиля на ответные действия.

США продолжают осторожно говорить о возможном дипломатическом прорыве в переговорах с Ираном.

Во время визита в Индию Марко Рубио заявил журналистам, что соглашение всё ещё может быть достигнуто уже в ближайшие часы.

«Мы думали, что, возможно, у нас будут какие-то новости прошлой ночью, может быть — сегодня», — сказал глава американской дипломатии.

По словам Рубио, на переговорах сейчас обсуждается «довольно надёжное предложение», связанное с обеспечением безопасности и открытием стратегически важного пролива.

Он отметил, что инициатива пользуется поддержкой стран Персидского залива.

«Каждая страна, с которой мы это обсуждали, понимает, что это не только очень разумно, но и правильно», — подчеркнул госсекретарь США.

Одновременно Вашингтон рассчитывает, что Тегеран согласится на полноценные переговоры по ядерной программе.

Рубио заявил, что США ожидают от Ирана «реальных, значимых и ограниченных по времени переговоров». При этом американская сторона старается снизить ожидания относительно быстрого соглашения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей переговорной команде не торопиться с договорённостями.

«Он не собирается заключать плохую сделку», — сказал Рубио о позиции Трампа.

На фоне переговоров сохраняется и напряжённость вокруг Израиля и поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла».

Рубио вновь подчеркнул, что Израиль, по мнению США, имеет право на самооборону.

«Если “Хезболла” готовится выпустить ракеты или запускает ракеты по ним, Израиль имеет полное право ответить на это или предотвратить это», — заявил он.

Сейчас дипломатические усилия идут параллельно с угрозой дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

В последние недели США, Иран и посредники из стран региона всё активнее пытаются избежать нового крупного конфликта, который может затронуть не только Израиль и Иран, но и весь регион Персидского залива.

Пока окончательных договорённостей нет, однако заявления Вашингтона показывают, что стороны всё ещё пытаются удержать ситуацию в дипломатическом русле.

#Иран #США #ближний восток #Израиль #дипломатия #переговоры #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
