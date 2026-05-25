На пляжах Франции произошла серия опасных инцидентов: есть погибшие 0 256

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пляж Лакарно.

Во Франции за выходные десятки отдыхающих оказались в опасности из-за сильных подводных течений на побережье Бискайского залива. По данным властей департамента Жиронда, два человека погибли, ещё десятки были спасены.

Трагические инциденты произошли на пляжах Лакано и Леж-Кап-Ферре. Спасатели не успели помочь 54-летней туристке из Германии и мужчине около 60 лет. При этом супругу одного из погибших удалось вытащить из воды живой.

По информации местных СМИ, причиной происшествий стали опасные приливные углубления и сильные течения, которые возникают во время отлива. Такие участки практически незаметны с поверхности и могут внезапно затянуть купающихся в море, сообщает NOS.

С пятницы в регионе в опасные ситуации на воде попал уже 31 человек. Власти отмечают, что ситуацию усугубила необычно ранняя жара. Из-за высоких температур тысячи людей отправились на пляжи, несмотря на то что во многих курортных зонах сезон работы спасателей ещё не начался.

Местные власти призвали отдыхающих купаться только в специально обозначенных безопасных местах.

Спасатели напоминают: если человека уносит течением, нельзя плыть напрямую к берегу против воды — лучше двигаться параллельно береговой линии, пока течение не ослабнет.

По мнению редакции, серия происшествий на французских пляжах вновь напомнила об опасности скрытых морских течений, особенно в период жары и начала туристического сезона. Власти усиливают предупреждения для отдыхающих и просят соблюдать максимальную осторожность во время купания.

#туризм #трагедия #безопасность #спасатели #пляжи
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
