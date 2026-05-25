В Конго разъяренная толпа штурмовала больницу с пациентами, зараженными Эболой

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лихорадка Эбола.

В Демократическая Республика Конго группа разгневанных местных жителей ворвалась в больницу, где проходят лечение пациенты с лихорадкой Эбола. Инцидент произошел в городе Монгбвалу и стал уже третьим нападением на медицинские учреждения региона за последние дни.

По данным очевидцев, люди требовали передать им тела умерших родственников. Во время беспорядков звучали выстрелы, однако информации о пострадавших пока нет, сообщает NOS.

Медики отказываются выдавать тела погибших от Эболы родственникам, поскольку именно умершие пациенты остаются крайне заразными. Захоронения проводят специальные бригады в защитных костюмах, а на кладбищах нередко дежурит вооруженная охрана, чтобы предотвратить новые столкновения.

Ситуация в регионе остается напряженной. Ранее в населенном пункте Рвампара неизвестные подожгли палаточный центр для пациентов с подозрением на Эболу. В результате одного из нападений сбежали 18 человек с возможным заражением, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

Глава Всемирная организация здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что среди населения Конго сохраняется сильное недоверие к медикам и гуманитарным организациям. По его словам, страх, дезинформация и многолетний вооруженный конфликт только усиливают напряженность.

Дополнительные сложности создают боевые действия на востоке страны, где правительственные силы противостоят исламистским группировкам и повстанцам M23. Из-за постоянной нестабильности медикам трудно проводить вакцинацию, отслеживать контакты заболевших и оказывать базовую медицинскую помощь.

По последним данным ВОЗ, в ДР Конго зафиксировано более 900 предполагаемых случаев заражения Эболой, из которых 101 подтвержден лабораторно. Число погибших достигло как минимум 176 человек.

Эксперты предупреждают, что вспышка Эболы в Конго может выйти из-под контроля, если насилие против медиков и гуманитарных миссий продолжится. На фоне войны, паники и недоверия среди населения борьба с опасным вирусом становится не только медицинской, но и гуманитарной проблемой.

Читайте нас также:
#медицина #ВОЗ #вакцинация #Конго #гуманитарная помощь #эбола #страх #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
