В Конго стремительно растет число случаев Эболы 0 139

Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Конго стремительно растет число случаев Эболы

В Демократической Республике Конго продолжается стремительный рост числа предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола.

Генеральный директор Всемирная организация здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на данный момент выявлено более 900 подозрительных случаев заболевания, из которых 101 уже подтвержден лабораторно.

«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — говорится в публикации Тедроса Адханома Гебрейесуса в соцсети Х.

В своем выступлении генеральный директор обратил внимание на трудности, связанные с противодействием распространению заболевания в Демократической Республике Конго. По его словам, урегулированию ситуации препятствуют вооруженные столкновения между повстанческими группировками и силами, поддерживающими правительство.

По мнению редакции bb.lv, новая вспышка Эболы вновь показала, насколько уязвимыми остаются системы здравоохранения в регионах, охваченных конфликтами. ВОЗ и международные гуманитарные организации продолжают призывать мировое сообщество усилить поддержку ДР Конго, чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного вируса за пределы страны.

Автор - Светлана Тихомирова
