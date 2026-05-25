Генеральный директор Всемирная организация здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на данный момент выявлено более 900 подозрительных случаев заболевания, из которых 101 уже подтвержден лабораторно.

В своем выступлении генеральный директор обратил внимание на трудности, связанные с противодействием распространению заболевания в Демократической Республике Конго. По его словам, урегулированию ситуации препятствуют вооруженные столкновения между повстанческими группировками и силами, поддерживающими правительство.

По мнению редакции bb.lv, новая вспышка Эболы вновь показала, насколько уязвимыми остаются системы здравоохранения в регионах, охваченных конфликтами. ВОЗ и международные гуманитарные организации продолжают призывать мировое сообщество усилить поддержку ДР Конго, чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного вируса за пределы страны.