До сих пор многие страны об этом говорили, однако воплотить никто не решался. Главный страх — что сокращение рабочего времени ударит по экономике и снизит эффективность компаний. Так что все друг друга подбивали на эксперимент, но стать испытуемым ни одно государство не спешило.

Исландия же с её крохотным населением в 350 тысяч человек решила стать в этом деле пионером. Правда, обкатать новую модель задумали сначала на 2,5 тысячах работниках. Две пилотные программы в 2015–2019 годах охватили не только офисных работников, но и детские сады, школы, больницы, социальные службы, полицию и другие государственные структуры.

Базовая модель предусматривала сокращение рабочей недели с 40 до 35–36 часов без уменьшения зарплаты. Для этого компании и госучреждения оптимизировали рабочие процессы, сократили количество совещаний и отказались от лишних задач.

Результаты обрабатывали британский аналитический центр Autonomy и исландская организация Alda. Они показали несколько важных изменений после сокращения рабочего времени:

у сотрудников снизился уровень стресса и эмоционального выгорания;

улучшилось психическое и физическое здоровье;

появилось больше времени для семьи и отдыха;

повысилась концентрация и эффективность работы.

Ну, то, что людям понравилось меньше работать, это понятно. Для этого даже эксперимента проводить не надо. А что с экономикой?

А она в Исландии, вопреки опасениям, в 2025 году выросла примерно на 1,3%, причем в 2026 году ожидается ускорение роста до 3%. Эти показатели выше, чем у ряда крупнейших европейских экономик, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию и Норвегию. При этом уровень безработицы в стране остается одним из самых низких в Европе.

В настоящий момент уже до 86% всей рабочей силы страны перешли на сокращенный график (до 35-36 часов в неделю) без потери в заработной плате. Результаты правительственных программ признаны ошеломляюще успешными.

Тем не менее, другие страны, признавая этот успех, всё ещё не спешат его повторять. Ибо экономика малонаселённого острова, основу которой составляет три главных сектора: сфера услуг, рыбная промышленность и туризм, это одно. А экономика больших стран с развитой индустрией, где многое зависит от непрерывного цикла, - совсем другое.

Интересно было бы понять, а что собой представляет экономика Латвии?