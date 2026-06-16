За последние годы число случаев врожденного сифилиса в стране выросло более чем втрое.

Дефицит пенициллина в США грозит ростом случаев врожденного сифилиса

В стране наблюдается нехватка единственного препарата первой линии на основе пенициллина для предотвращения передачи инфекции от матери к ребенку, сообщает News From The States. За последние годы число случаев врожденного сифилиса в стране выросло более чем втрое и в 2024 году достигло почти 4000 — самого высокого показателя за последние три десятилетия. В США работает только один завод по производству инъекционного пенициллина G, которым управляет дочерняя компания Pfizer — King Pharmaceuticals. В 2025 году Pfizer отозвала часть партий препарата Bicillin L-A из-за обнаружения посторонних частиц. В результате многие медучреждения полностью лишились запасов.

«США не могут производить пенициллин. Это абсурд», — заявили в Национальной коалиции директоров по венерическим заболеваниям, сообщает RTVI US.

Врожденный сифилис может привести к необратимым последствиям для младенцев: деформации костей, потере слуха и зрения. У инфицированных матерей также резко возрастает риск мертворождения или смерти новорожденного.