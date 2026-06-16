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Вратарь по прозвищу «Бабуля» стал героем за пару часов: что известно о Жозимаре Возинье из команды Кабо-Верде 0 81

Спорт
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жозимар

Матч между Кабо-Верде и Испанией завершился со счетом 0:0.

Сенсацией первого тура чемпионата мира 2026 года стал вратарь Жозимар Возинья, который всеми силами защищал ворота своей команды от одного из сильнейших соперников в мире.

Испанцы занимают второе место в рейтинге Международной федерации футбола (Кабо‑Верде — на 64-м месте). За весь матч Испания нанесла 27 ударов, семь из них пришлись в створ.

На момент публикации материала количество подписчиков на официальной странице 40-летнего вратаря достигло почти шести миллионов, при этом всего за несколько часов до матча их было всего 46 тысяч.

После матча вратарь признался, что не смог сдержать слез, потому что его бабушка и дедушка не смогли дожить до этого момента, а он очень хотел бы разделить радость с родными.

Возинья дебютировал в сборной Кабо-Верде в 2012 году в товарищеском матче против сборной Ганы в Лиссабоне. По данным издания «Спортс», отец Жозимара назвал сына в честь защитника сборной Бразилии. Жозимар ненавидел прозвище «Бабуля» (Возинья), которое получил от других детей из-за того, что постоянно злился и убегал домой к своей бабушке, с которой тогда жил. Ему все же пришлось принять кличку, потому что во времена игры в Анголе там уже был вратарь Жозимар.

До игры со сборной Испании карьеру вратаря трудно было назвать успешной. Он успел поиграть на родине, в Анголе, Молдове, Словении, а сейчас выступает во второй лиге Португалии.

По этой ссылке можно посмотреть самые интересные фрагменты матча и спасения Возиньи:

https://www.fifa.com/en/watch/jLS5YXPMr0XAd5lMHtbiJ?cid=(p_go-box)(c_fwc)(sc_aramco-h-fwc26)(ssc_fwc-2026)(ma_14)

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#футбол #Испания #спорт #чемпионат мира #эмоции #сборная
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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