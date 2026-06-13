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Бразилия начинает борьбу на чемпионате мира: первый соперник — сенсация прошлого мундиаля 0 77

Спорт
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаги Бразилии и Марокко на фоне стадиона чемпионата мира и главного трофея
ФОТО: BB.LV/AI

На чемпионате мира по футболу сегодня пройдут четыре матча, но главным событием дня станет встреча сборных Бразилии и Марокко. Команды входят в первую десятку рейтинга ФИФА и считаются фаворитами группы C.

На мировом первенстве по футболу продолжается групповой этап, и в воскресенье болельщиков ждёт один из самых интригующих матчей стартового тура. В Нью-Йорке встретятся сборные Бразилии и Марокко. Матч группы C начнётся в 1:00 по латвийскому времени.

Для Бразилии это первый шаг в борьбе за шестой титул чемпиона мира. Марокко же постарается подтвердить статус одной из сильнейших сборных последних лет после исторического выступления на чемпионате мира 2022 года, где африканская команда дошла до полуфинала.

Дополнительную интригу встрече придаёт положение команд в рейтинге ФИФА. Бразилия занимает шестое место в мире, а Марокко располагается сразу следом — на седьмой строчке.

Соперники уже пересекались на чемпионатах мира. На турнире 1998 года бразильцы победили марокканцев на групповом этапе со счётом 3:0.

Матч особенно важен ещё и потому, что группа C считается одной из самых непредсказуемых на турнире. Помимо Бразилии и Марокко в ней выступают сборные Шотландии и Гаити.

Шотландцы вернулись на чемпионат мира после 28-летнего отсутствия, а Гаити дебютирует на крупнейшем футбольном турнире планеты. Именно поэтому борьба за выход в плей-офф может оказаться гораздо более напряжённой, чем в группах с явными фаворитами.

Кроме центрального матча дня состоятся ещё три встречи. В группе B Катар сыграет со Швейцарией, а в группе C встретятся Шотландия и Гаити. Завершит игровой день матч группы D между Австралией и Турцией.

Первые игры в группах B и D уже принесли несколько интересных результатов. Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1, а сборная США уверенно обыграла Парагвай со счётом 4:1.

Нынешний чемпионат мира стал крупнейшим в истории турнира. Впервые в финальной стадии участвуют 48 национальных сборных, распределённых по 12 группам.

Из каждой группы в плей-офф выйдут две лучшие команды, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места. Это делает успешный старт особенно важным, поскольку даже одно поражение может серьёзно осложнить борьбу за выход в следующий раунд.

Для Бразилии матч с Марокко станет первым серьёзным испытанием на пути к очередной попытке вернуть себе мировой титул, а для марокканцев — возможностью вновь доказать, что их успех на предыдущем чемпионате мира не был случайностью.

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#футбол #Бразилия #Австралия #Турция #чемпионат мира #Гаити #Марокко
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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