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США мощно стартовали на домашнем чемпионате мира, забив Парагваю четыре мяча 0 45

Спорт
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборные США и Парагвая
ФОТО: пресс-фото

Сборная США успешно начала домашний чемпионат мира по футболу, обыграв Парагвай со счётом 4:1. Главным героем встречи стал Фоларин Балогун, оформивший дубль.

Сборная США уверенно стартовала на чемпионате мира по футболу, который впервые проходит сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

В матче открытия для американцев команда обыграла Парагвай со счётом 4:1, сделав серьёзную заявку на выход из группы уже после первого тура.

Хозяева турнира быстро захватили инициативу. Уже на седьмой минуте после стремительной атаки защитник парагвайцев Дамиан Бобадилья отправил мяч в собственные ворота.

До перерыва американцы фактически сняли все вопросы о победителе. Главным действующим лицом стал Фоларин Балогун. Сначала один из его голов был отменён из-за офсайда, однако вскоре нападающий всё же отличился после передачи Кристиана Пулишича. Незадолго до перерыва Балогун оформил дубль, доведя счёт до 3:0.

Для сборной США такой старт особенно важен, поскольку домашние чемпионаты мира традиционно сопровождаются повышенным вниманием болельщиков и дополнительным давлением на игроков.

Во втором тайме Парагвай сумел сократить отставание. На 73-й минуте Маурисио Прадо завершил быструю атаку своей команды и сделал счёт 1:3.

Однако сохранить интригу южноамериканцам не удалось. Уже в компенсированное время Джованни Рейна красивым ударом с линии штрафной установил окончательный результат — 4:1.

После первого тура США возглавили борьбу в группе F. Также в квартете выступают сборные Австралии и Турции, которым ещё предстоит провести свой стартовый матч.

Нынешний чемпионат мира стал историческим. Впервые в финальной стадии участвуют сразу 48 национальных команд вместо прежних 32.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Это означает, что успешный старт значительно повышает шансы на продолжение борьбы за титул.

Групповой турнир завершится 27 июня, а уже на следующий день начнутся матчи на выбывание. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.

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#футбол #США #спорт #чемпионат мира #Парагвай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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