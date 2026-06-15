В этом году Юрмала подготовила насыщенную программу празднования Лиго и Янова дня, приглашая жителей и гостей курортного города вместе встретить летнее солнцестояние. На протяжении почти двух недель здесь будут проходить концерты, народные гулянья, мастер-классы, традиционные обряды и семейные мероприятия, объединяющие старинные латышские традиции и современную праздничную атмосферу.

Праздничный цикл стартует в серединине месяца и продлится до 24 июня. Центральными событиями станут празднование летнего солнцестояния в Дзинтари 21 июня и масштабные гуляния Лиго на морском побережье в Каугури 23 июня. Организаторы обещают насыщенную программу с песнями, танцами, кострами, венками и знакомством с народными обычаями.

Праздник солнцестояния в Дзинтари

Одним из главных событий станет празднование летнего солнцестояния возле концертного зала «Дзинтари» 21 июня. Уже с 17:00 гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков и посетить праздничную ярмарку, которая будет работать до позднего вечера.

Кульминацией станет большой концерт совместного пения, который начнется в 20:00. На сцену выйдут солисты Мадара Ботмане, Янис Апейнис, Иоланта Стрикайте и Жорж Сиксна. Вместе с ними выступят объединенный хор Юрмалы, объединенный оркестр кокле Юрмалы и Латвии, танцевальные коллективы, а также музыкальная группа под руководством Мадары Калнини.

Те, кто не успеет попасть в зал, смогут посмотреть концерт на большом экране под открытым небом рядом с концертным комплексом.

После концерта празднование переместится к морю. В 22:00 на пляже Дзинтари пройдет традиционный огненный ритуал, сопровождаемый выступлением этномузыкального коллектива Ogas. На фоне закатного моря этот обряд обещает стать одним из самых атмосферных моментов вечера.

Лиго у моря в Каугури

Основные торжества Яновой ночи состоятся 23 июня на пляже Каугури возле окончания улицы Каптейня Золта.

В 21:30 здесь будет зажжен традиционный Янов костер — один из главных символов праздника. Сразу после этого начнется концерт популярной латвийской группы Labvēlīgais tips, который продлится до 23:00.

Позже праздник плавно перейдет в ночные танцы под открытым небом. С 23:15 до двух часов ночи гостей будет развлекать диджей Грауздиньш. Музыка, морской воздух и праздничная атмосфера позволят встретить самую короткую ночь года прямо на берегу Балтийского моря.

На протяжении всего вечера будут работать кафе и зоны отдыха, где можно будет перекусить и провести время в компании друзей и семьи.

Подготовка к празднику начнется заранее

Первые мероприятия стартуют еще до официальных торжеств.

16 июня Центральная библиотека Юрмалы приглашает семьи с детьми на познавательную встречу с фольклорным коллективом Skance. Через игры, песни и творческие занятия участники смогут узнать больше о традициях Лиго и летнего солнцестояния.

18 июня в саду дома Райниса и Аспазии пройдет вечер Яновых песен. Вместе с фольклорной группой Mare гости смогут принять участие в совместном пении, пообщаться на тему народных традиций и научиться плести дубовые венки — один из главных атрибутов Янова дня.

Таким образом, в этом году Юрмала предлагает отметить Лиго и Янов день сразу в нескольких форматах — от камерных встреч и мастер-классов до масштабных концертов, народных гуляний и ночных танцев на берегу моря. Для каждого найдется возможность почувствовать особую магию летнего солнцестояния и прикоснуться к старинным латышским традициям.