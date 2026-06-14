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В США переснимут «Побег из Нью-Йорка»: Голливуд вспомнил о культовом боевике снятом 45 лет назад 0 19

Культура &
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Побег из Нью-Йорка»

Режиссер Зак Снайдер официально назначен сценаристом и режиссером переосмысления культового боевика Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка». Детали сюжета грядущего ремейка пока держатся в строжайшем секрете.

О том, что антиутопия Карпентера, вышедшая в 1981 году, будет переснята, стало известно еще в апреле на презентации CinemaCon.

Сам Карпентер выступит исполнительным продюсером. Выход картины планируется исключительно в кинотеатрах.

Напомним, что оригинальный «Побег из Нью-Йорка» стал одним из самых влиятельных научно-фантастических боевиков в истории. Фильм познакомил зрителей с одноглазым антигероем Змеем Плисскеном (Курт Расселл) – ветераном элитного спецназа, ставшим федеральным преступником. По сюжету, его принуждают спасти президента США из Манхэттена, который в альтернативном мире превращен в тюрьму строжайшего режима.

Снятый всего за шесть миллионов долларов, фильм собрал более 50 миллионов по всему миру и породил спустя 15 лет сиквел «Побег из Лос-Анджелеса».

Зак Снайдер сейчас находится на заключительной стадии производства драматического боевика «Последняя фотография» о бывшем агенте Управления по борьбе с наркотиками и военном фотографе в поисках пропавших детей в Южной Америке.

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#Голливуд
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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