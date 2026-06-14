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Стресс по-разному разрушает мужчин и женщин: что выяснили ученые 0 82

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Дата публикации: 14.06.2026
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Изображение к статье: Стресс по-разному разрушает мужчин и женщин: что выяснили ученые

Стресс влияет на мужчин и женщин совсем не одинаково. Новое исследование показало, что у мужчин хроническое напряжение чаще приводит к проблемам с сердцем и обменом веществ, тогда как у женщин сильнее страдают иммунная система и психическое здоровье.

Ученые из хорватского Университета UNIOS пришли к выводу, что мужской и женский организмы по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Различия проявляются не только в эмоциях и поведении, но и на уровне биохимических процессов.

По данным исследователей, у мужчин во время стресса резко возрастает уровень кортизола — так называемого гормона стресса. Это приводит к повышению артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина, что со временем увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.

У женщин стресс запускает другой механизм. В организме активизируются воспалительные процессы, которые могут долгое время протекать незаметно. Именно поэтому представительницы прекрасного пола чаще сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями, тревожными расстройствами и депрессией.

Исследование также показало различия в работе мозга. Во время стрессовой ситуации у мужчин активнее работает префронтальная кора, отвечающая за контроль, анализ и принятие решений. У женщин более выраженную реакцию демонстрирует лимбическая система, связанная с эмоциями и переживаниями.

Почему женщины живут дольше, но чаще болеют

Полученные данные помогают объяснить давно известный медицинский парадокс. Несмотря на более высокую продолжительность жизни, женщины на протяжении жизни чаще сталкиваются с различными проблемами со здоровьем.

Авторы исследования считают, что одна из причин заключается в использовании единых медицинских нормативов для обоих полов. Некоторые показатели, считающиеся безопасными для мужчин, у женщин могут свидетельствовать о развитии серьезных воспалительных процессов.

По мнению ученых, медицине необходим более персонализированный подход, учитывающий половые различия при диагностике и оценке рисков.

Что происходит после 30 лет

С возрастом реакция организма на стресс меняется. Исследователи отмечают, что в период между 18 и 88 годами уровень дофамина может снижаться на 40–50%. Кроме того, уменьшается активность гормонов, регулирующих артериальное давление и другие важные процессы.

Особое влияние оказывает стресс, пережитый в детстве. Масштабное исследование с участием около 40 тысяч человек показало, что тяжелые психологические травмы в раннем возрасте значительно повышают риск развития хронических заболеваний во взрослой жизни.

Ученые также обнаружили связь между постоянным стрессом и повышением риска развития онкологических заболеваний. По их данным, вероятность некоторых видов рака может увеличиваться на 14–28%.

Как снизить вред от стресса

Специалисты подчеркивают, что многие негативные последствия хронического стресса можно уменьшить.

В первую очередь рекомендуется регулярная физическая активность, которая помогает снижать уровень воспаления и улучшает работу нервной системы.

Не менее важен качественный сон. Именно во время сна организм восстанавливает ресурсы и нормализует реакцию на стрессовые факторы.

Третьим важным элементом остается сбалансированное питание, которое помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.

Современные исследования все чаще показывают, что универсального подхода к борьбе со стрессом не существует. Пол, возраст, образ жизни и даже пережитый в детстве опыт влияют на то, как организм реагирует на напряжение. Поэтому забота о здоровье должна учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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