Этот курорт у моря сочетает всестороннее оздоровление со средиземноморской кухней: персональные консультации, индивидуальные процедуры по пяти программам и три формата проживания – все в одном месте.

Частный остров у южного побережья Франции превращается в новую точку притяжения для любителей велнеса в Средиземноморье.

Cеть Zannier Hotels, известная своим ремесленным подходом к гостеприимству и резиденциями в Европе, Африке и Азии, представила Zannier Île de Bendor — курорт с 93 номерами на острове Бендор.

После пятилетнего преображения, начатого, когда часть острова стала приходить в упадок, проект заново осмысляет холистичный подход к благополучию, опираясь на передовые технологии биорезонанса, которые помогают составить карту энергетического и физиологического состояния организма. Это позволяет специалистам по велнесу подбирать для гостей индивидуальные программы лечения, движения и питания.

Всего семь минут на катере отделяют остров Бендор от провансальского прибрежного городка Бандоль. Остров был куплен в 1950 году французским предпринимателем Полем Рикаром, который задумал создать здесь социальный и культурный центр, где местные жители, семьи и знаменитости могли бы уйти от суеты будней и насладиться красотой Средиземного моря.

Вдохновленные видением и философией Рикара «nul bien sans peine», или «нет блага без труда», каждое пребывание на островном курорте начинается с сеанса биорезонансной диагностики: первичная консультация позволяет выявить уровни стресса, энергии и общий баланс, чтобы запустить индивидуальную программу.

Одновременно с открытием курорта для широкой публики отель представил свой подход к благополучию под названием Rēsonance.

Основатель отеля Арно Заннье описывает этот подход как способ «дать гостям возможность глубже почувствовать энергию собственного тела».

«Это путешествие к самопознанию и тонким внутренним изменениям, которое дает инструменты и поддержку, позволяя каждому понять и восстановить баланс в любой момент жизни», — добавил он.

Три формата размещения

93 номера отеля распределены между тремя форматами размещения вдоль гавани.

Пять двухэтажных домов Madrague от Zannier сочетают подлинный провансальский шарм с простой, слегка деревенской элегантностью. Они размещены в переоборудованных домиках рыбаков; каждый дом подходит для двух взрослых и включает зону гостиной на первом этаже, кровать king-size наверху и собственный сад.

Для путешественников, ностальгирующих по прошлому, номера и сьюты Delos воссоздают атмосферу Лазурного Берега 1960‑х — его изысканность, гламур и яркую, живую обстановку. Из террасы сьюта Delos открывается панорамный вид на море. В открытом общем пространстве есть кровать king-size, диван-кровать; там могут разместиться три взрослых и младенец.

Сьют Delos Harbour также предлагает частную террасу с видом на гавань Бандора и деревню. В нем есть гостиная, спальня с кроватью king-size; он рассчитан на двух взрослых и младенца.

Тем, кто путешествует без детей и ищет более камерную атмосферу, подойдут компактные номера Delos, расположенные в исторической части Delos & Cloitre и рассчитанные максимум на двух взрослых.

В двух шагах от велнес-центра курорта и Нептунова сада находятся ориентированные на восстановление связей и отдых номера и сьюты Soukana. Семейный сьют рассчитан на четырех взрослых и младенца, Terrace Suite — на трех взрослых и младенца, а номер Sunrise, идеально подходящий для пар, — на двух взрослых.

Ночь в Zannier Île de Bendor в августе обойдется от 815 евро, не включая туристический сбор. После завершения персонализированной консультации гостям предлагают на выбор пять фирменных велнес-программ.