Главное правило — не навешивать на себя все содержимое шкатулки, а подчеркивать образ одной выразительной деталью. Например, на строгом жакете уместна янтарная брошь, а вместе с белой рубашкой неплохо смотрятся клипсы с геометрией.

Дело не только в ностальгии. Попросту люди устали от минимализма и потянулись к историям с характером, интересным фактурным аксессуарам. Теперь в моде индивидуальность и уход от массовости, а ретро-эстетика в этом помогает как ничто другое.

Украшения необязательно должны быть золотыми. Янтарь, эмаль, финифть, мельхиор и серебро создают акценты на базовой одежде даже лучше презренного металла. При этом желательно использовать аксессуары незамысловатой формы — в виде листьев и цветов, нехитрых геометрических фигур и пр. Они не конфликтуют с сегодняшними нарядами и не сообщают образу неуместной театральности.

Чтобы не возникло ощущения безвкусицы, винтажные украшения важно выбирать с умом. Первая попавшаяся бижутерия с отметкой «СССР» может оказаться банальной подделкой. Лучше заранее позаботиться о внешнем виде деталей и об их подлинности.

Мода на советский винтаж проявляется не только в популярности украшений. Также в тренды вновь вошли меховые головные уборы вроде каракулевых «пирожков» и шапок высокой формовки, которые принято носить как с кашемировыми пальто, так и с технологичными пуховиками. Что касается верхней одежды, дизайнеры стали чаще делать ставку на модели с меховыми воротниками аккуратного кроя, с приталенными силуэтами, длиной миди.

Приверженцы многослойных образов начали носить некогда популярные трикотажные жилеты. Вместе с ними набрали популярность вязаные мужские свитеры и кардиганы, которые теперь воспринимаются как удачные элементы городского стиля. А для дополнения образа уместно надеть фузо — брюки со стременами. Наконец, из обуви к советским канонам отсылают модные сегодня босоножки лаконичного вида или даже резиновые сапоги.