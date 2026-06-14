Не надо всерьез воспринимать слова экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта о том, что российские футболисты могли употреблять допинг на Евро-2008, заявил бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Ван дер Варт в подкасте с Уэсли Снейдером, вспоминая проигранный россиянам в дополнительное время четвертьфинал, обвинил их в употреблении допинга.

Ван дер Варт напомнил, что в швейцарском Базеле была 40-градусная жара и голландская команда была измотана, но россияне в дополнительное время, в том числе Аршавин, бегали «как новенькие».

По словам Хиддинка, который руководил российской сборной на том турнире, он сам был удивлен недооценкой со стороны соперников.

«Наша команда по всем позициям обладала превосходными техническими и тактическими качествами, основанными на большой физической выносливости после тяжелых тренировок», — сказал Хиддинк.

Напомним, на Чемпионате Европы в 2008 году сборная России под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка в дополнительное время со счётом 3:1 обыграла команду Нидерландов. При это сборная Нидерландов была фаворитом матча по мнению большинства болельщиков, специалистов и букмекеров.

После поражения от сборной России голландцы выиграли подряд 8 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2010 года, а затем и 6 матчей подряд в финальном турнире в ЮАР, уступив только в финале сборной Испании.