Чемпионат мира 2026 года стал одним из самых контрастных турниров в истории футбола по возрасту участников. В заявках сборных одновременно представлены как ветераны, приближающиеся к 40 годам, так и игроки, которым еще не исполнилось 18 лет.

Главным возрастным рекордом турнира стал вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон — ему 43 года. Он является самым возрастным игроком чемпионата мира 2026 года. В число старейших участников также вошли Криштиану Роналду (41 год), Лука Модрич, Эдин Джеко и Гильермо Очоа — каждому из них по 40 лет.

На противоположном полюсе находится мексиканец Гильберто Мора, которому 17 лет. Он является самым молодым игроком турнира. В группу самых юных также вошли Ламин Ямаль (Испания), Леннарт Карл (Германия), Ибрагим Мбайе (Сенегал) и ряд других 18-летних дебютантов.

Схожая картина наблюдается и на уровне сборных. Самыми возрастными командами стали Панама, Иран, Колумбия, Кабо-Верде и Катар — все они имеют один из самых высоких средних возрастов на турнире, близкий к 30 годам. Эти команды делают ставку на опыт и стабильные составы.

Самыми молодыми сборными стали Кот-д’Ивуар, Эквадор, Марокко, Босния и Герцеговина и Тунис. Их средний возраст находится в районе 25–26 лет, что отражает курс на обновление и активное внедрение молодых игроков.

Эксперты отмечают, что разрыв между поколениями на ЧМ-2026 стал одним из самых больших в истории турнира и подчеркивает уникальное сочетание опыта и новой волны футбола на одной арене.