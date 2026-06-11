В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство (ВНЖ) на срок до пяти лет в обмен на инвестиции.

Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную иммиграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски фиктивной иммиграции.

Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения, а также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского союза, что улучшит идентификацию лиц.

Будет уточнен порядок предоставления ВНЖ, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию - впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания.

Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через три дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты, за некоторыми исключениями, должны будут покинуть Латвию.

Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучение государственного языка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей.

В третьем чтении было поддержано ранее одобренное комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до пяти лет в обмен на инвестиции.

Изменениями в первую часть 26-й статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 000 евро на срок не менее пяти лет в созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в государственный бюджет 10 000 евро.

Одновременно предусмотрено, что выданный ВНЖ будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут и объем вложений составляет не менее 150 000 евро.

Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия ВНЖ.

Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного ВНЖ документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке.

Депутаты Сейма также приняли в третьем чтении предложение бывшего министра внутренних дел Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") о существенном уточнении закона об иммиграции в отношении случаев, когда иностранцу может быть отказано в выдаче ВНЖ или ВНЖ может быть аннулирован, с целью ужесточения требований безопасности.

Принятые изменения предусматривают изложить 8-й пункт первой части 33-й статьи закона в новой редакции, установив, что в выдаче ВНЖ может быть отказано, если иностранец признан виновным в совершении уголовного преступления в Латвии или за рубежом, за которое латвийскими законами предусмотрено уголовное наказание.

Одновременно определены и исключения, в которых такое условие не будет применяться. Они будут касаться лиц со статусом негражданина Латвии, случаев, когда пребывание лица соответствует государственным интересам или связано с определенными законом особыми категориями, а также ситуаций, когда судимость погашена или снята. В отношении уголовных преступлений, совершенных за рубежом, предусмотрены сроки - не менее года после отбытия наказания, а в случае лишения свободы - не менее пяти лет.

Депутаты согласились дополнить 33-ю статью закона новой нормой, которая предусматривает более строгую оценку в случаях повторного запроса временного ВНЖ. А именно, в разрешении может быть отказано, если иностранец был подвергнут административному наказанию за прославление военной агрессии или военных преступлений, а также за использование символов тоталитарных режимов в общественном месте, или признан виновным в уголовном преступлении, за которое предусмотрено лишение свободы на срок более трех лет или которое классифицируется как умышленное преступление.

И в этом случае предусмотрены исключения, например, если лицу присвоен статус негражданина, его пребывание соответствует государственным интересам Латвии или отказ противоречит международным обязательствам, а также в случаях, когда судимость погашена или снята в установленном нормативными актами порядке.

Депутаты Сейма в четверг поддержали предложение юридического бюро Сейма, которое предусматривает укрепление защиты прав детей в сфере иммиграции. Поддержанными изменениями 57-я статья закона об иммиграции дополнена нормой, устанавливающей, что задержание несовершеннолетних иностранцев допускается только в качестве крайней меры и только в случаях, если это отвечает наилучшим интересам ребенка.

Депутаты Сейма в четверг отклонили предложение Национального объединения, которое предусматривало запретить определенной группе иностранцев заниматься хозяйственной деятельностью в качестве самозанятых лиц. Предложение предусматривало дополнить закон об иммиграции нормой, устанавливающей, что иностранец, в том числе гражданин или постоянный житель страны-кандидата на вступление в Европейский союз, который находится в Латвии с временным видом на жительство или долгосрочной визой, не имел бы права вести хозяйственную деятельность в качестве самозанятого.

Целью предложения было ограничить возможности использования регулирования для ведения хозяйственной деятельности, однако парламентское большинство с этим не согласилось.

Работа над законопроектом в Сейме проходила в несколько чтений. Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в общей сложности рассмотрела более 170 предложений, большинство из которых были редакционными, а часть была отклонена или отозвана. Решения по предложениям принимались как в комиссии, так и в окончательном чтении на заседании Сейма.

В комиссии и Сейме не были поддержаны несколько предложений, в том числе предложение установить, что иностранцы с планом пребывания не менее трех лет должны в обязательном порядке освоить программу ранней интеграции. Также было отклонено предложение о частичной компенсации расходов на интеграционные курсы. В то же время были поддержаны предложения Министерства внутренних дел о более строгом контроле за пребыванием и трудоустройством граждан третьих стран.

Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности.

Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года.