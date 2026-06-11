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5 миллионов все-таки сэкономили... Остальные 47 - потратят 0 88

Политика
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: евро банкноты

евро банкноты

ФОТО: Unsplash

Новая коалиция согласились распределить ранее неистраченные министерствами деньги на премии и различные неотложные меры.

Как известно, правительство Силини на своем последнем перед уходом в истории заседании дало добро на то, чтобы распределить между несколькими министерствами те 52 миллиона, которые были сэкономлены министерствами и ведомствами еще в прошлом году. Было решено разделить эти средства -52 391 776 евро, - между всеми министерствами, а также направить средства и на нужды Сейма, канцелярии президента, фонда интеграции общества, Госконтроля... Однако когда этот документ об апроприации (перераспределении бюджетных средств) поступил на согласование в комиссию Сейма по бюджету и финансам, правительство и коалиция уже сменились. И депутаты решили "завернуть" этот документ, то есть заблокировали перераспределение 52 миллионов.

И вот на этой неделе бюджетная комиссия вновь рассмотрела просьбу уже нового правительства об апроприации. Депутаты большинством голосов эту просьбу удовлетворили. Тем более, что, как мы и предполагали, новое правительство, чтобы показать свое стремление к экономии, сократило апроприацию на 5 миллионов - было предложено перераспределить 47 миллионов евро. Средства пойдут на разные неотложные нужды, в том числе и премии за отличную работу и отпускные. Насколько премии и отпускные являются "неотложными нуждами" и почему эти расходы заранее не было заложены в бюджеты министерств? Эти вопросы так и остались без ответа. В общем, обещание правительства Кулбергса экономить госсредства пока так и остались обещанием.

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#финансы #депутаты #бюджет #коалиция #экономия #правительство #политика
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Эдуард Эльдаров
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