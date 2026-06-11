На одном из самых известных пляжей Сардинии ввели необычное ограничение: пользоваться пляжными зонтиками теперь могут только семьи с маленькими детьми и пожилые люди. Власти объясняют решение заботой о сохранении природы после разрушительного лесного пожара.

На пляже Пунта Молентис, расположенном на юго-востоке Сардинии в районе Вилласимиус, вступили в силу новые правила для отдыхающих. Теперь большинство туристов не смогут приносить с собой пляжные зонтики.

Для посещения живописного пляжа отдыхающим по-прежнему необходимо заплатить входной сбор в размере 10 евро. Однако в этом сезоне власти ввели дополнительное ограничение, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Согласно новым правилам, право пользоваться зонтиком получили только семьи с детьми младше 10 лет — при этом разрешён лишь один зонтик на семью. Исключение также сделано для людей старше 65 лет. Всем остальным посетителям приносить зонтики на пляж запрещено.

Нововведение вызвало волну комментариев в социальных сетях.

«Чтобы поставить зонтик, теперь нужно арендовать ребёнка?» — иронично написал один из пользователей под публикацией муниципалитета Вилласимиуса.

Другой комментатор пошутил: «Получается, чтобы прийти на пляж с зонтиком, мне нужно либо срочно найти дедушку, либо успеть завести ребёнка до завтра».

Местные власти объясняют, что решение связано с необходимостью защитить уникальную природную территорию. В прошлом году в районе пляжа произошёл лесной пожар, который серьёзно повредил растительность и экосистему побережья.

Помимо запрета на зонтики, на пляже действуют ограничения на использование палаток, тентов и других конструкций, создающих тень. По мнению администрации, такие меры помогут ускорить восстановление природной среды и снизить нагрузку на уязвимые участки побережья.

Ограничения будут действовать до конца октября — завершения туристического сезона и периода наиболее высоких температур.

Необычное правило уже вызвало споры среди туристов, однако власти Вилласимиуса настаивают, что сохранение природы должно оставаться приоритетом. В ближайшие месяцы станет ясно, поможет ли запрет восстановить экосистему одного из самых красивых пляжей Сардинии.