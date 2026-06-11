В столице Эстонии Таллине 11 июня начали монтировать первое модульное укрытие на случай воздушной угрозы, что является первым подобным объектом во всей стране, сообщает ERR.

В четверг на улице Юхкентали начали монтировать первое в Эстонии модульное укрытие из бетонных блоков вроде тех, которые установлены в прифронтовых городах Украины как быстрое убежище для прохожих на случай обстрела.

Это первый подобный объект во всей Эстонии, установленный в рамках пилотного проекта.

Модульное укрытие было преподнесено как подарок городу от строительной компании Citysec Industry.

Блоки создали из упрочненного бетона, по примеру украинских укрытий. Благодаря модульному типу конструкции укрытие можно будет перевезти в другое место или расширить для большего количества людей.

Вопрос укрытий в Эстонии актуализировался после серии случаев, когда украинские ударные беспилотники залетали в воздушное пространство стран Балтии, приводя к воздушным тревогам. Уже дважды истребители НАТО сбили такие аппараты над странами Балтии – первый раз над Эстонией, второй – над Латвией.