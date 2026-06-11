"Мы проснемся утром, и это будет такой же день, как и накануне вечером".

Польша не намерена внедрять все положения миграционного пакта ЕС. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик.

Пакт вступает в силу 12 июня. Одним из его ключевых элементов является механизм солидарности, от которого Польша в этом году освобождена.

Он предусматривает, что страны ЕС либо принимают мигрантов из государств, испытывающих миграционное давление, либо выплачивают по 20 тысяч евро за каждого непринятого человека.

Однако миграционный пакт включает в себя около десятка различных нормативных актов, и Польша уже заявила, что не будет выполнять их все.

«Это было бы опасно, поскольку наверняка было бы использовано Россией и Беларусью. Такие нормы могли бы ослабить нашу решимость в вопросе охраны границы. Позиция Польши ясна и хорошо аргументирована. При этом 12 июня ничего не произойдет. Мы проснемся утром, и это будет такой же день, как и накануне вечером. Заявления о том, что 12 июня станет какой-то особенной датой, которая кардинально изменит миграционную политику Польши, не имеют под собой оснований. Могу заверить, что ничего подобного не случится», — подчеркнул заместитель главы МВД.

По словам Душчика, Польша готова отстаивать свою позицию в переговорах с Европейской комиссией.

«Даже если в будущем дело дойдет до жалобы в Суд Европейского союза, наша решимость останется полной. Мы не можем ослаблять безопасность Польши в вопросах миграционной политики. И я думаю, что никто этого не сделает. В Польше не будет правительства, которое под влиянием каких-либо идей решило бы ослабить защиту границы и отказаться от жесткой миграционной политики», — заявил замминистра.

Мацей Душчик добавил, что Польша в целом скептически относится к миграционному пакту, хотя поддерживает некоторые его положения, направленные на усиление контроля на границах.

В частности, страна намерена внедрить правила, касающиеся расширения баз данных для более эффективной идентификации лиц, нелегально перемещающихся по Европе. Польша также готова применять положения, касающиеся кризисных ситуаций и инструментализации миграции, например в рамках гибридных операций.

При этом Польша не собирается, например, строить на границах специальные центры для оказания мигрантам медицинской помощи и направлять туда группы врачей. По словам Душчика, у страны уже есть подготовленные специалисты, способные оказывать первую помощь на границе.