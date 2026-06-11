По словам главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе, его задача - обеспечить, чтобы нападение РФ на страны Балтии "не произошло завтра". При необходимости 32 члена НАТО готовы ответить на атаки, указал он.

Российские военнослужащие и руководство должны знать: если они попытаются напасть на страны Балтии, у них не будет успеха, заявил на пресс-конференции на Международном аэрокосмическом салоне ILA в Берлине в четверг, 11 июня, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал ВВС США Алексус Гринкевич. По словам Гринкевича, его задача как главы SACEUR - обеспечить, чтобы нападение РФ "не произошло завтра" и чтобы Россия поняла, что у нее при подобном сценарии ничего не выйдет. "И поскольку они (российские силы. - Ред.) знают, что успеха не будет, они не будут рисковать, предпринимая что-то подобное", - указал генерал.

При этом он констатировал, что в рамках операций союзного командования очень внимательно следил за передвижениями войск. "Я думаю, вы знаете: Россия не ищет конфликта с НАТО. Они понимают, что мы - оборонительный альянс, и понимают, что у нас имеется ряд асимметричных преимуществ, с которыми они просто не могут соперничать", - продолжил Алексус Гринкевич, добавив, что альянс продолжит оставаться впереди.

При этом Гринкевич подчеркнул, что - при необходимости - все 32 государства НАТО ответить на атаки "сегодня ночью", и эта готовность будет расти.

Генерал - DW: Россия несет невероятно высокие потери

Отвечая на вопрос корреспондента DW, командующий Объединенными силами НАТО в Европе не стал давать "точный и достоверный прогноз", как будет развиваться ситуация на фронте в войне РФ против Украины. По словам американского генерала, Вооруженные силы Украины действуют довольно успешно. "Когда русские наступают, то едва продвигаются. И это сопровождается невероятно высокими потерями для России", - подчеркнул он.

Линия фронта относительно стабильна, и ВСУ сами добились "некоторых успехов", констатировал Гринкевич, одновременно обратив внимание на инновации Киева на поле боя и на использование ВСУ дронов малой дальности.

"Это - жестокая война. Задача - положить ей конец"

Глава SACEUR напомнил о недавних массированных атаках РФ на Киев и об ударах ВСУ по нефтеперерабатывающим мощностям по всей России. "Это жестокая война. Она продолжается пятый год. И было бы большим достижением, если бы мы смогли положить ей конец", - резюмировал Гринкевич. Он напомнил о своих усилиях в направлении урегулирования.

Стремление президента США Дональда Трампа приблизиться в миру "является правильным" - из-за риска разрастания конфликта и "тех огромных человеческих жертв, которые мы уже видели", констатировал генерал.

По его словам, на данный момент ВСУ, безусловно, держат фронт, а Европа проделала фантастическую работу, взяв на себя ответственность за предоставление подавляющей части поддержки, необходимой для этого. "И мы продолжим стремиться к достижению поставленной президентом (Трампом. - Ред.) цели - мира", - подчеркнул командующий Объединенными силами НАТО в Европе.

Алексус Гринкевич возглавляет Европейское командование ВС США с 1 июля 2025 года. По совместительству он также занимает пост руководителя SACEUR.