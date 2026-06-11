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Ракеты, дроны и взрывы у Ормузского пролива: конфликт США и Ирана вновь обострился 0 118

В мире
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: США запускают ракеты по Ирану

США запускают ракеты по Ирану.

ФОТО: twitter

Иран нанёс удары по американским военным объектам в нескольких странах Ближнего Востока после новых атак США по иранским целям. Под ударом оказались объекты в Бахрейне, Иордании и Кувейте, а в регионе вновь усилились опасения дальнейшей эскалации конфликта.

На Ближнем Востоке произошло новое обострение противостояния между Ираном и США. В четверг иранские военные направили ракеты и беспилотники по американским военным объектам в регионе в ответ на удары, которые накануне нанесли вооружённые силы США.

По данным иранских СМИ, одной из целей атаки в Бахрейне стали штаб 5-го флота ВМС США и расположенная там авиабаза.

В результате работы систем противовоздушной обороны над столицей страны Манамой и соседними районами были сбиты беспилотники. Обломки повредили здания и автомобили. Местные власти сообщили о ранении 11-летней девочки.

Кувейт на время закрыл своё воздушное пространство для гражданской авиации. Власти страны заявили, что системы ПВО перехватили цели, направлявшиеся в сторону двух военных авиабаз.

Корпус стражей исламской революции также сообщил о запуске баллистических ракет по американскому командному центру в Иордании.

Параллельно появились сообщения о новых ударах США по объектам на территории Ирана.

Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) заявило, что американские силы начали дополнительные операции в рамках самообороны. После этого иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в районе Ормузского пролива.

Сообщения о взрывах поступали из портового города Бендер-Аббас, с острова Кешм, а также из нескольких населённых пунктов на юге страны.

Что важно знать: Ормузский пролив считается одним из важнейших транспортных коридоров мировой энергетики. Через него проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа, поэтому любое военное обострение в этом районе внимательно отслеживают мировые рынки.

Нынешний обмен ударами произошёл несмотря на действовавшее с апреля перемирие и попытки дипломатического урегулирования.

Накануне президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Иран за затягивание переговоров и предупредил о возможных новых действиях со стороны Вашингтона.

Пока ни одна из сторон не заявляет о готовности к деэскалации, а происходящее свидетельствует о резком росте напряжённости в регионе после нескольких месяцев относительного затишья.

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#Иран #США #ближний восток #эскалация #дипломатия #дроны #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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