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В Латвии критически не хватает донорской крови всех групп 2 132

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сдача донорской крови
ФОТО: LETA

В настоящее время в Латвии наблюдается критическая нехватка донорской крови всех групп, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Государственного центра доноров крови (ГЦДК), пишет ЛЕТА.

ГЦДК призывает жителей откликнуться и сдать кровь, поскольку донорская кровь ежедневно необходима пациентам в больницах, в том числе при неотложных операциях, родах, лечении травм и онкологических заболеваний.

В ближайшие дни кровь можно будет сдать во время выездных акций ГЦДК:

12 июня:

  • в Народном доме Доле (ул. Ригас, 26, Кекава) с 10:00 до 13:00;
  • у торгового центра «Origo» в Риге (Привокзальная площадь) в рамках мероприятий Всемирного дня донора крови с 12:00 до 16:00.

15 июня:

  • в Центре культуры Адажи (ул. Гауяс, 33А) с 10:00 до 13:00;
  • в специализированном автобусе у «BLRT Invest Latvia» (ул. Катлакална, 9А, Рига) с 10:00 до 14:00;
  • в Вентспилсской высшей школе/Бизнес-инкубаторе (ул. Инжениеру, 101) с 10:00 до 14:00.

16 июня:

  • в Олимпийском центре Лиепаи (ул. Бривибас, 39) с 9:00 до 13:00;
  • в Музыкальной школе Мадоны (ул. Блауманя, 16) с 9:00 до 12:30;
  • в подразделении ГПСС в Салдусе (ул. Скрундас, 28) с 10:00 до 14:00;
  • в специализированном автобусе у Центра социального ухода «Baldone» (ул. Иецавас, 4, Балдоне) с 10:00 до 14:00.

17 июня:

  • в Олимпийском центре Лиепаи с 9:00 до 13:00;
  • в специализированном автобусе у «Business Garden» (ул. Малдугуню, 4, Марупе) с 10:00 до 14:00.

18 июня:

  • в Центре культуры Гулбене (ул. О. Калпака, 60) с 9:00 до 13:00;
  • в самоуправлении Елгавского края (ул. Паста, 37, Елгава) с 10:00 до 14:00;
  • в специализированном автобусе у бизнес-центра «Verde» (ул. Р. Хирша, 1, Рига) с 10:00 до 14:00.

19 июня:

  • в Доме культуры Илуксте (ул. Бривибас, 12) с 9:00 до 12:00;
  • в Доме культуры Каугури (ул. Райня, 110, Юрмала) с 10:00 до 14:00;
  • в специализированном автобусе у торгового центра «Sāga» (ул. Бикеру, 4, Дрейлини) с 10:00 до 14:00.

Постоянно сдавать кровь можно в нескольких пунктах по всей Латвии. В Риге доноров принимают на ул. Селпилс, 9, а также в пунктах приёма доноров «Гайльэзерс» (ул. Хипократа, 2) и «Сакта» (бульвар Бривибас, 32).

Постоянные пункты сдачи крови также работают в Даугавпилсской региональной больнице (ул. Виестура, 5), в Курземском филиале в Лиепае (ул. Слимницас, 25), в Елгавской городской больнице (бульвар Бривибас, 6), в Видземской больнице в Валмиере (ул. Юмарас, 195) и в Латгальском филиале в Резекне (ул. 18 Новембра, 41).

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#здравоохранение #благотворительность #медицина #Латвия #кровь #события #донорство #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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