В настоящее время в Латвии наблюдается критическая нехватка донорской крови всех групп, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Государственного центра доноров крови (ГЦДК), пишет ЛЕТА.

ГЦДК призывает жителей откликнуться и сдать кровь, поскольку донорская кровь ежедневно необходима пациентам в больницах, в том числе при неотложных операциях, родах, лечении травм и онкологических заболеваний.

В ближайшие дни кровь можно будет сдать во время выездных акций ГЦДК:

12 июня:

в Народном доме Доле (ул. Ригас, 26, Кекава) с 10:00 до 13:00;

у торгового центра «Origo» в Риге (Привокзальная площадь) в рамках мероприятий Всемирного дня донора крови с 12:00 до 16:00.

15 июня:

в Центре культуры Адажи (ул. Гауяс, 33А) с 10:00 до 13:00;

в специализированном автобусе у «BLRT Invest Latvia» (ул. Катлакална, 9А, Рига) с 10:00 до 14:00;

в Вентспилсской высшей школе/Бизнес-инкубаторе (ул. Инжениеру, 101) с 10:00 до 14:00.

16 июня:

в Олимпийском центре Лиепаи (ул. Бривибас, 39) с 9:00 до 13:00;

в Музыкальной школе Мадоны (ул. Блауманя, 16) с 9:00 до 12:30;

в подразделении ГПСС в Салдусе (ул. Скрундас, 28) с 10:00 до 14:00;

в специализированном автобусе у Центра социального ухода «Baldone» (ул. Иецавас, 4, Балдоне) с 10:00 до 14:00.

17 июня:

в Олимпийском центре Лиепаи с 9:00 до 13:00;

в специализированном автобусе у «Business Garden» (ул. Малдугуню, 4, Марупе) с 10:00 до 14:00.

18 июня:

в Центре культуры Гулбене (ул. О. Калпака, 60) с 9:00 до 13:00;

в самоуправлении Елгавского края (ул. Паста, 37, Елгава) с 10:00 до 14:00;

в специализированном автобусе у бизнес-центра «Verde» (ул. Р. Хирша, 1, Рига) с 10:00 до 14:00.

19 июня:

в Доме культуры Илуксте (ул. Бривибас, 12) с 9:00 до 12:00;

в Доме культуры Каугури (ул. Райня, 110, Юрмала) с 10:00 до 14:00;

в специализированном автобусе у торгового центра «Sāga» (ул. Бикеру, 4, Дрейлини) с 10:00 до 14:00.

Постоянно сдавать кровь можно в нескольких пунктах по всей Латвии. В Риге доноров принимают на ул. Селпилс, 9, а также в пунктах приёма доноров «Гайльэзерс» (ул. Хипократа, 2) и «Сакта» (бульвар Бривибас, 32).

Постоянные пункты сдачи крови также работают в Даугавпилсской региональной больнице (ул. Виестура, 5), в Курземском филиале в Лиепае (ул. Слимницас, 25), в Елгавской городской больнице (бульвар Бривибас, 6), в Видземской больнице в Валмиере (ул. Юмарас, 195) и в Латгальском филиале в Резекне (ул. 18 Новембра, 41).