На конференции Американского астрономического общества в январе директор Научного института космического телескопа Дженнифер Лотц сообщила, что расчеты орбиты телескопа указывают на наиболее вероятную дату его схода с орбиты около 2033 года. Поэтому снижение стоимости орбитальных операций делает идею подъема орбиты «Хаббл» все более привлекательной.

Однако существует серьезное препятствие: эксплуатация «Хаббл» обходится чрезвычайно дорого. В 2025 финансовом году NASA потратило на телескоп 98,8 миллиона долларов. Среди действующих астрофизических миссий больше средств получает только «Джеймс Уэбб». Конкретный уровень сокращения затрат, необходимый для одобрения проекта, пока не называется. Если проблему удастся решить и орбиту «Хаббл» действительно поднимут, легендарный телескоп сможет продолжать работу еще многие годы.

Космический телескоп «Хаббл» (КТХ; англ. Hubble Space Telescope, HST; код обсерватории «250») — автоматическая обсерватория (телескоп) на орбите Земли, названная в честь американского астронома Эдвина Хаббла. «Хаббл» — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства и входит в число Больших обсерваторий НАСА. Запущена 24 апреля 1990 года.

Размещение телескопа в космосе даёт возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна; в первую очередь — в инфракрасном диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.