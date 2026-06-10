Германия запрещает умные очки в бассейнах: конец эпохи скрытой съёмки? Потсдам стал первым городом Германии, который запретил умные очки с камерами и микрофонами в бассейнах и саунах. Власти объяснили решение просто: такие устройства могут использоваться для скрытой съёмки людей в уязвимых ситуациях.

«Эти устройства позволяют незаметно делать фотографии и видеозаписи, не давая участникам процесса сразу об этом узнать», — говорится в резолюции парламентской группы «Зелёные/Волт». «В настоящее время записи всё чаще публикуются в социальных сетях без ведома пострадавших».

У купающихся есть законное право оставаться незамеченными, и их необходимо защитить от неправомерного использования «умных» очков.

В правилах пользования общественными банями Потсдама уже запрещено делать фотографии и видеозаписи с помощью медиаустройств. Теперь этот пункт будет расширен и включит в себя запрет на использование «умных» очков.

Использование «умных» очков до сих пор не вызывало проблем, сообщил rbb Бьорн Мединг, управляющий общественными банями Потсдама. Теперь персонал пройдёт обучение и будет осведомлён об этой проблеме, чтобы они могли распознавать такие очки. Это связано с тем, что «умные» очки теперь практически неотличимы от обычных очков.

Решение появилось в нужный момент. Уже в этом году Google и Samsung планируют выпустить новые модели умных очков, и интерес к таким гаджетам будет только расти.

Вопрос о том, где заканчивается удобство технологий и начинается нарушение личных границ, становится всё острее. И пример Потсдама показывает: города не будут ждать, пока государство примет единые правила — они начнут действовать сами.