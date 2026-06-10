Скандалы вокруг рэпера Пи Дидди продолжают набирать обороты. На этот раз против музыканта подан новый иск, в котором анонимный заявитель утверждает, что подвергся сексуализированному насилию со стороны артиста, когда ещё не достиг совершеннолетия.

56-летний рэпер и продюсер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) вновь оказался в центре громкого судебного разбирательства. Как сообщает Daily Mail, мужчина, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что подвергся сексуализированному насилию со стороны музыканта в 2007 году, когда был несовершеннолетним.

Согласно материалам дела, заявитель утверждает, что инцидент произошёл в особняке Комбса. По его словам, рэпер пригласил его на личную встречу под предлогом обсуждения карьерных перспектив.

В судебных документах мужчина описывает произошедшее следующим образом: «Он пригласил меня поговорить наедине о карьерных возможностях. Затем начал прикасаться ко мне и заставил совершить действия сексуального характера».

Журналисты предполагают, что речь может идти о пиарщике Джонатане Хэе, который ранее уже подавал гражданский иск против Комбса в июле 2025 года. Однако официального подтверждения личности заявителя пока нет.

Защита рэпера отвергает обвинения

Адвокат Пи Дидди категорически отверг новые обвинения.

«Заявления этого так называемого безымянного ребёнка-актёра являются ложными и абсурдными. Мистер Комбс никогда никого не подвергал сексуализированному насилию, включая несовершеннолетних. Эти обвинения будут опровергнуты так же, как и все предыдущие», — заявил представитель музыканта.

Серия обвинений продолжается

Судебные проблемы преследуют Комбса уже несколько лет. Одним из самых громких эпизодов стало дело, инициированное его бывшей возлюбленной, певицей Кэсси Вентурой, которая обвинила рэпера в насилии и принуждении к сексуальным контактам с другими людьми.

После её заявления против музыканта выступили десятки других людей. По данным СМИ, количество публичных и непубличных заявителей превысило 120 человек.

Ранее суд признал Комбса виновным по делу о перевозке людей с целью занятия проституцией и приговорил его к четырём годам лишения свободы. При этом по более тяжёлым обвинениям, связанным с рэкетом и торговлей людьми для сексуальной эксплуатации, присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Личная жизнь музыканта

У Пи Дидди семеро детей от разных отношений. Среди них — приёмный сын Куинси, сыновья Кристиан и другие наследники музыканта. Во время судебного процесса многие из них публично поддерживали отца и присутствовали на отдельных заседаниях суда.

Новые обвинения могут стать очередным серьёзным испытанием для Пи Дидди, чьё имя уже несколько лет связано с громкими судебными разбирательствами. Однако пока речь идёт лишь о заявлениях одной из сторон, а окончательные выводы по делу предстоит сделать суду.