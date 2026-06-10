Пока большинство грибников в Латвии еще только ждут первых лисичек, жительница Цесисского края уже поделилась фотографией первого найденного в этом году боровика.

«В этом году первый. Найден 6 июня», — указывает Инта в соцсети Facebook. Автор отмечает, что нашла боровик в Цесисском крае, а Эва добавляет, что видела белые грибы и в лесах Елгавского края.

Стоит ли говорить, что эта находка удивила многих. «Откуда так рано?» — спрашивает Зента, на что Инта отвечает: «Дубовые боровики начинают расти уже в начале июня». «Как жестоко! Теперь только об этом и буду думать!» — сокрушается Винета. А Бирута добавляет, что рада за такой красивый первый боровик. «Ой, милая, не спеши, дай сначала лисичкам себя показать!» — весело замечает Рита. Зане же добавляет: «Как бы я ни любила собирать грибы, этот год пройдет мимо. В наших краях популяция медведей очень внушительная...»

Дубовый, или летний боровик (лат. Boletus reticulatus, син. B. aestivalis) — один из первых видов боровиков, появляющихся в сезоне. При благоприятных погодных условиях первые экземпляры могут встречаться в лесах уже в начале июня, но наиболее обильно эти грибы растут в середине и во второй половине лета.