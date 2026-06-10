Вышедший на прошлой неделе в США и Великобритании главный хоррор-хит года наконец добирается до европейских кинотеатров. Ожидание того стоило.

Оказывались когда-нибудь в пустом коридоре, который будто тянется бесконечно, или в безлюдной комнате, где «что‑то не так»?

Скорее всего, вы попадали в такие переходные пространства, как гостиничный коридор, выход на посадку в аэропорту или офисный коридор в духе «Разделения» (Severance) – места, которые одновременно кажутся знакомыми и зловещими. Словно время там застыло: это не настолько чуждая среда, чтобы стать настоящим кошмаром, но и не достаточно привычная, чтобы успокоить.

А доводилось ли вам «ноклипнуть» из реальности и очнуться в бесконечном унылом интерьере, где за углом может поджидать зло? Будем надеяться, что нет.

Именно с такой участью сталкивается неудавшийся архитектор и подавленный владелец мебельного магазина Кларк (Чиветель Эджиофор) – главный герой фильма «Backrooms» (в русском варианте "Закулисье реальности") 20‑летнего ютюбера и теперь уже режиссёра-дебютанта Кейна Парсонса. Он обнаруживает невидимый портал внутри Cap’n Clark’s Ottoman Empire, который ведёт его во внеземное пространство с жёлтыми, будто поражёнными желтухой, стенами, гудящими лампами и бесконечными уровнями.

Когда Кларк исчезает внутри этого одновременно банального и странного лабиринта лиминальных пространств, его терапевт Мэри (Ренате Рейнсве) отправляется на поиски и в итоге тоже проходит по ту сторону зеркала... Впрочем, Страной чудес это место точно не окажется.

Хотя кассовые сборы сами по себе ещё не показатель качества фильма, успех «Backrooms» нельзя не заметить и не отметить. Дебют Парсонса стартовал в США с 81 млн долларов при бюджете в 10 млн, став самым кассовым стартом в истории студии A24. Он также сделал Парсонса самым молодым режиссёром в истории, возглавившим американский бокс-офис.

Отчасти дело может быть в уже сложившейся аудитории: «Backrooms» начался как популярный интернет-фольклор, выросший из поста-creepypasta на 4chan. Позже Парсонс снял веб-сериал по этому городскому мифу, набравший с 2022 года 200 млн просмотров. Но, скорее всего, причиной феноменального успеха фильма 2026 года стал исключительно положительный эффект сарафанного радио.

Дело в том, что «Backrooms» предлагает зрителю всё и сразу. Осязаемое чувство тревоги. Сюрреалистичную логику кошмара. Сильную актёрскую игру Эджиофора и всеобщей норвежской любимицы. Тревожные декорации, усиленные не менее зловещим саундтреком. Щепотку лавкрафтовского ужаса и телесный хоррор, от которого хочется поёжиться. Страшилки, мерещащиеся краем глаза. Отголоски «Ведьмы из Блэр» и «Куба», усиленные вставками псевдоархивного VHS-видео и антуражем 1990‑х. Понимание уникально тревожной метафорической связи между архитектурой и нейронными путями, которую так блестяще раскрывал «Сияние». И многое другое.

Это неторопливое развитие его веб-сериала, которое не только бережно относится к сложившемуся канону, но и позволяет незнакомым с вирусным мифом зрителям погрузиться в его тревожный мир без всякой подготовки. Зрителя бросают в обширный, но клаустрофобичный мир, который живёт за счёт самой по себе морозящей силу странно расположенного предмета – и того, насколько жутко увидеть знакомую деталь там, где ей явно не место.

Помимо первичного эффекта жути, Парсонс тонко делает «Backrooms» историей о двух одиноких людях: разочарованном разведённом мужчине с неразрешённой злостью и психологе, пытающейся помогать другим, параллельно разбираясь с травмами собственного детства. Зловещий мир Backrooms отражает их внутренние конфликты и становится физическим воплощением того, как мы все оказываемся заложниками психологических петель, которые сами же и создаём. Они нас запирают и заставляют снова и снова тянуться к одним и тем же ошибочным решениям. Учитывая это, в своём дебюте Парсонс делает акцент не столько на выживании в мире с мотивами, напоминающими «Annihilation», сколько на попытке разорвать поведенческие циклы. Как? Осознав, что самая грозная угроза всегда исходит изнутри.

При всей своей леденящей притягательности и при всём радостном шуме вокруг «Backrooms», фильм нельзя назвать безупречным. Некоторые искушённые поклонники хоррора могут не испытать того восторга, что более молодая аудитория, ищущая свой «Ведьма из Блэр», а финальный акт наверняка разделит зрителей. Он действительно показывает, что у сценария есть слабые места, и в первую очередь – в диалогах, которые порой заметно хромают. Добавьте к этому «прикрученную» мифологию MKUltra, любезно предоставленную загадочным исследовательским институтом Async Research Institute, – и она уже грозит подорвать простоту в духе «Сумеречной зоны» минималистичной, но плодотворной идеи.

Тем не менее финальный кадр станет поводом для бесконечных теорий о природе одноимённого ада. Это вселенная, населённая создающими миры чудовищами, или проекция подсознания? В решении Парсонса намекать и дразнить, а не всё разжёвывать, есть своя ценность.

И всё это – от 20‑летнего вундеркинда, который увидел одну картинку в сети, придумал на её основе целый мир, уверенно развил своё видение, перейдя с YouTube в Голливуд, и к тому же выдал главный хоррор года, когда 2026‑й приблизится к финалу...

Чем занимались вы в его годы?

Лучше не вспоминать... Там тоже могут скрываться ужасы.