Этот смелый план правительства уже столкнулся с трудностями.

Правительство предлагает урезать пособие по безработице для иммигрантов на десять процентов.

Представленный в парламенте законопроект означает, что иммигранты, прожившие в Финляндии менее трёх лет, будут получать пособие по безработице примерно на 77 евро в месяц меньше, чем другие безработные.

На начальном этапе иммигранты будут получать сокращенное пособие в размере 33,64 евро в день, то есть в среднем около 723 евро в месяц вместо обычных 800 евро.

Полное пособие можно получить и до истечения трёх лет: для этого нужно либо выполнить условие по трудовому стажу, либо доказать достаточное владение финским или шведским языком на экзамене. Правительство обосновывает новый законопроект стимулированием интеграции.

Весной этот план правительства уже столкнулся с трудностями.

Выяснилось, что сокращение пособий иммигрантам, задуманное ради экономии, приведёт к обратному эффекту – росту бюджетных расходов. Изначальная оценка чиновников была в корне неверной.

Причина роста расходов в том, что благодаря новому законопроекту у иммигрантов появляется право на языковое обучение или услуги по содействию трудоустройству в течение шести месяцев с начала безработицы. Организация этих услуг стоит денег.

Весной власти опасались, что расходы могут составить даже десятки миллионов евро в год.

В итоге новый законопроект включает в себя оценку, согласно которой в целом реформа ухудшит состояние государственных финансов почти на 10 миллионов евро в год.

Судьба законопроекта в парламенте еще не решена. Его также рассмотрит конституционный комитет. К примеру, в 2016 году правительство Юхи Сипиля предложило снизить пособие по безработице для иммигрантов, но конституционный комитет увидел в этом проблему с точки зрения равноправия. В итоге правительство отозвало своё предложение.

Однако нынешний председатель конституционного комитета Хейкки Вестман (ШНП) заявил, что конституция не препятствует сокращению пособий для иммигрантов.

Всё зависит от того, достаточно ли весомы основания для сокращения пособий.

– Правительство Сипиля обосновывало более низкое пособие для иммигрантов в первую очередь тем, что так снижается привлекательность Финляндии как страны для переезда. Комитет тогда не счёл это обоснование достаточным для того, чтобы ставить людей в неравное положение, – сказал Вестман прошлой осенью.

Публично заявленная цель нынешнего правительства – ”усилить личную ответственность и инициативность переехавших в Финляндию в результативном изучении языка и выходе на рынок труда”.