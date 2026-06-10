В настоящее время невозможно гарантировать выполнение графика повышения зарплат педагогов, поскольку возможности бюджета на следующий год еще не ясны, заявила министр образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение) на встрече с Латвийским профсоюзом работников образования и науки (ЛПРОН).

В то же время политик обещает отстаивать приоритеты образования и искать доступные источники финансирования.

ЛПРОН обещает следить за тем, чтобы в госбюджете следующего года соблюдались приоритеты сферы образования, в том числе график повышения зарплат педагогов, финансирование на учебные пособия и базовое финансирование науки.

По словам Индриксоне, пока неясно, каким будет бюджет 2027 года, поскольку принятые в предыдущие годы решения создали существенные вызовы при планировании финансирования на следующий год. В то же время она подчеркнула, что для приобретения учебных пособий доступны не только средства госбюджета, но и финансирование из фондов ЕС для самоуправлений, которое до сих пор использовалось в сравнительно небольшом объеме.

"Худшее, что может случиться, - это если мы вернем деньги Европе или перераспределим их на другие цели", - добавила она.

Новый министр образования также обратила внимание на качество и доступность учебных пособий на разных этапах образования. По ее мнению, для учеников младших классов важно обеспечить традиционные учебные материалы. В свою очередь, для старшеклассников все большую роль могут играть цифровые учебные пособия, однако необходимо решить вопросы доступности техники и связи.

Политик также подчеркнула преимущества планируемой новой модели финансирования школ "Программа в школе", предусматривающей, что финансирование будет поступать непосредственно в школы, а не перераспределяться на уровне самоуправлений. По ее словам, это могло бы способствовать привлечению и удержанию педагогов в небольших школах, обеспечивая более справедливую оплату труда независимо от количества учеников в классе.

Говоря о графике повышения зарплат педагогов, Индриксоне признала, что в настоящее время не может дать конкретных обещаний, но обязалась отстаивать интересы отрасли на бюджетных переговорах. Она отметила, что решения будут зависеть от финансовых возможностей государства и бюджетной ситуации. Правительственная декларация в настоящее время не предусматривает новых фискально емких решений на следующий год, однако министр обещает подготовить необходимые оценки, чтобы можно было продвигать приоритеты образования.

Со своей стороны профсоюз напомнил, что согласился на меньшее, чем планировалось изначально, повышение зарплат в 2025 году, а также на то, что в этом году повышения зарплат не было предусмотрено. Председатель ЛПРОН Инга Ванага заметила, что в соседних странах - Литве и Эстонии - графики повышения зарплат педагогов продолжают действовать в схожих геополитических условиях.