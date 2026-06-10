В четверг в Латвию с юга придет циклон, который во многих местах принесет сильный дождь, прогнозируют синоптики.

Ночь на большей части территории страны пройдет без осадков, небо будет затянуто облаками, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха составит +8..+15 градусов.

Утром и днем, начиная с юга страны, пойдет дождь, местами сильный. Ожидается также гроза, она прогнозируется во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части страны. Во время грозы возможны особо интенсивные ливни, град и буря.

Будет преобладать слабый до умеренного северо-восточный ветер, к вечеру - ветер переменных направлений, в Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха во второй половине дня ожидается от +11..+13 градусов в Курземе до +26 градусов на юго-востоке Латгале.

В Риге ночь на четверг пройдет без осадков, днем будет сильный дождь, во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозовые ливни. Слабый ветер сменится умеренным северо-восточным, а под вечер в четверг, по мере прохождения центра циклона, ожидается ветер переменных направлений. Температура воздуха большую часть суток будет колебаться около +15 градусов.