Оказывается, после снятия денег в банкомате, весело может стать ни только тому, чьи деньги. Такая ситуация случилась с одним пользователем соцсети Threads.

Он опубликовал фотографию, на которой видна только что снятая из банкомата банкнота, на которой кто-то от руки написал: «Пропей!» Разве это не отличный сюжет для романа о проклятой банкноте?

Снявший банкноту добавил к публикации: «Снял в банкомате банкноту, похоже, это такой намёк от вселенной».

Разумеется, в комментариях это тоже вызвало бурное веселье. - Написал кто-то.

Стоит напомнить, что надписи на банкноте могут считаться умышленной порчей банкноты, поскольку надписи, штампы или каракули могут испортить внешний вид банкноты, её защитные признаки или сделать её непригодной для повторного выпуска в обращение. Эксперты Европейского центрального банка поясняют, что центральные банки еврозоны заменяют случайно повреждённые банкноты, если выполнены критерии, однако умышленно повреждённые евро-банкноты не заменяются.

В практических правилах Банка Латвии сказано, что повреждённые евро-банкноты можно бесплатно обменять, если на них различимы элементы защиты от подделки, можно определить номинал, есть уверенность в подлинности и представленная часть превышает 50% целой банкноты. Если есть сомнения — например, банкнота была обожжена, отбелена, выстирана или на ней отсутствуют защитные признаки, — её принимают на экспертизу.