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После нашей вчерашней публикации исчезла «селедка поду шубой» у Кабмина. Кто съел? 0 91

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Неоднозначная клумба у здания правительства Латвии

Вчера мы уже писали о том, что в социальных сетях широкое внимание привлекла клумба, созданная у здания Кабинета министров, цветовое сочетание которой у многих вызвало самые разные ассоциации. Прежде всего - гастрономические.

Теперь стало известно, что спорное решение озеленения претерпевает изменения. Попавшие в распоряжение La.lv фотографии свидетельствуют о том, что у здания Кабинета министров начались работы, в ходе которых прежняя композиция клумбы меняется.

Пока неизвестно, были ли изменения задуманы заранее в рамках планового ухода за насаждениями и сезонной замены или же они связаны с обсуждениями, прозвучавшими в социальных сетях. Однако факт очевиден — ещё недавно обсуждаемая клумба больше не будет выглядеть так, как прежде.

Ранее на платформе Threads несколько пользователей нашли весьма необычные сходства между клумбой и различными знакомыми в быту предметами и блюдами. Одна женщина написала: «Эта клумба у кабинета министров пробудила во мне чувство, что я давно не ела селёдку под шубой».

В разделе комментариев не обошлось и без других остроумных замечаний, и дискуссия очень быстро стала популярной. Многие признали, что именно необычное сочетание цветов привлекло их внимание.

Теперь остаётся лишь ждать, как будет выглядеть новое решение озеленения после завершения работ. Dobemin-1024x768.jpg

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#кабинет министров #социальные сети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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