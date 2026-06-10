Германия, Франция и страны Бенилюкс представили документ о механизмах защиты демократии в государствах, вступающих в ЕС. Один из предлагаемых инструментов - временное ограничение права голоса.

Германия, Франция и страны Бенилюкс хотят ввести инструменты для защиты демократии в новых государствах - членах ЕвросоюзаФото: Nicolas Tucat/AFP Реклама

Государствам Европейского Союза следует обсудить возможность временного ограничения права голоса у новых членов ЕС. Такое предложение содержится в документе, совместно подготовленном Германией, Францией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, сообщило агентство Reuters во вторник, 9 июня.

Эти страны предлагают ввести более сильные механизмы защиты демократии в государствах Евросоюза. Подобные дискуссии разворачиваются одновременно с активизацией усилий Черногории, направленных на вступление в ЕС в 2028 году, а также стремлением стран-кандидатов - Албании, Украины и Молдовы - ускорить рассмотрение их заявок, констатируют авторы. "Сейчас правительства государств Евросоюза обсуждают вопрос корректировки правил для новых членов", - говорится в сообщении Reuters.

Превентивные меры защиты... демократии

Правительства некоторых стран настаивают на ужесточении превентивных мер, тем самым реагируя на ослабление демократических стандартов в Венгрии в период правления премьер-министра Виктора Орбана, поясняют журналисты.

В документе, представленном Германией, Францией и странами Бенилюкса, содержатся варианты будущего договора о вступлении в ЕС, который предусматривает контроль за соблюдением норм демократии и свободы СМИ и мер их защиты в случае серьезного отступления новых членов Евросоюза от стандартов в этой области.

"ЕС следует тщательно обсудить, не следует ли предусмотреть для новых государств-членов временные ограничения в праве голоса", - указано в документе, имеющемся в распоряжении редакция Reuters. Уточняется, что эту меру необходимо применять в первую очередь там, где решения принимаются всеми членами Евросоюза единогласно: в частности, в вопросах расширения, внешней политики и бюджета ЕС.