Поклонники легендарной группы The Beatles получили ещё один повод для празднования. Музыканты и компания Apple Corps официально объявили о проведении первого официального Всемирного дня The Beatles, который будет отмечаться 25 июня. Хотя эта дата неофициально существовала среди фанатов уже много лет, теперь она получила официальное признание.

Выбор даты не случаен. Именно 25 июня 1967 года участники группы — Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — исполнили песню «All You Need Is Love» во время телепроекта BBC Our World. Это выступление стало первой в истории международной спутниковой телетрансляцией и собрало у экранов около 400 миллионов зрителей по всему миру.

История праздника началась ещё в 2009 году благодаря американской поклоннице группы Фейт Коэн. Она предложила ежегодно отмечать этот день как символ любви, единства и культурного наследия, которое оставили после себя музыканты. Со временем инициатива приобрела популярность среди фанатов по всему миру, а теперь получила поддержку самих правообладателей наследия группы.

Организаторы обещают, что 25 июня 2026 года по всему миру пройдут тематические мероприятия как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Подробности программы пока не раскрываются, однако уже известно, что в этот день на YouTube впервые будет опубликована цветная версия исторического исполнения «All You Need Is Love» из передачи Our World.

Глава Apple Corps Том Грин отметил, что послание The Beatles сегодня остаётся особенно актуальным. По его словам, идеи единства, радости и человеческого общения, которые группа несла через своё творчество, по-прежнему находят отклик у миллионов людей по всему миру.

Таким образом, уже этим летом поклонники культовой ливерпульской четвёрки впервые смогут официально отметить день, посвящённый музыке и наследию группы, которая навсегда изменила историю мировой поп-культуры.