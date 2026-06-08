Звезда культового сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор присоединился к актерскому составу нового фильма под рабочим названием «Малышка» (Little One). Вместе с ним в картине снимется номинантка на премию «Эмми» Габи Хоффман. Проект сочетает элементы черной комедии и психологического триллера и уже привлек внимание киноиндустрии благодаря сильной команде создателей.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что история расскажет об идеальной на первый взгляд семье, чья размеренная жизнь начинает стремительно рушиться после неожиданной и тревожной перемены в поведении ребенка.

Съемки стартуют в июне в Лос-Анджелесе. Режиссером и автором сценария выступит дебютант Алекс Кавуцкий.

Особый интерес к проекту вызывает его продюсерская команда. Над лентой работают Зак Крэггер и Рой Ли, а также Алекс Лебовичи. Ранее они успешно сотрудничали при создании хоррора Варвар, который получил высокие оценки критиков и зрителей.

Для Харбора участие в «Малышке» станет еще одной заметной работой в насыщенном графике актера. Харбор, прославившийся ролью Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», также известен по фильмам "Черная вдова", "Хеллбой" и "Тайлер Рейк: операция по спасению".