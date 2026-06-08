На юге Филиппин произошло одно из самых разрушительных землетрясений последних лет. Подземные толчки магнитудой 7,8 привели к гибели как минимум 32 человек, более 130 получили ранения, а власти были вынуждены объявить предупреждение о возможном цунами.

На юге Филиппин в понедельник произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека. По данным властей, число пострадавших уже превысило 130 человек и может увеличиться по мере поступления информации из пострадавших районов.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья города Генерал-Сантос на острове Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров, что усилило разрушительное воздействие на населённые пункты.

Стихия привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры. Повреждены автомобильные дороги и мосты, обрушились здания.

Среди наиболее серьёзно пострадавших объектов оказался торговый центр в Генерал-Сантосе. На видеозаписях, распространённых в социальных сетях и подтверждённых информационными агентствами, видно, как часть здания рухнула вместе с расположенным внутри рестораном быстрого питания.

Также обрушилось здание школы. К счастью, в момент землетрясения людей внутри не было, что позволило избежать дополнительных жертв.

Что важно знать: сильные разрушения вызвало не только само землетрясение, но и последовавшая серия афтершоков. Самый мощный из них достиг магнитуды 6,5.

После первого удара подземные толчки продолжались ещё около двух часов. Это осложнило работу спасателей и заставило многих жителей покинуть свои дома из-за опасений новых обрушений.

Сразу после землетрясения власти Филиппин, Индонезии и Японии объявили предупреждение о возможном цунами. Позднее большинство предупреждений было отменено после анализа ситуации в акватории Тихого океана.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил, что поручил государственным службам немедленно приступить к ликвидации последствий катастрофы. Жителей наиболее уязвимых прибрежных районов призвали временно эвакуироваться на возвышенности.

Последствия землетрясения затронули и повседневную жизнь региона. На острове Минданао были отменены занятия в школах, где именно в этот день должен был начаться новый учебный год.

Кроме того, до дальнейших распоряжений закрыт аэропорт Генерал-Сантоса, что осложняет транспортное сообщение и доставку помощи.

Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — одном из самых сейсмически активных регионов мира. Однако нынешнее землетрясение стало одним из самых мощных и разрушительных для страны за последнее время.

Спасательные службы продолжают разбор завалов и поиск людей, которые могут оставаться под обрушившимися конструкциями.