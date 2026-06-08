В Варшаве разразился громкий скандал из-за двух украинцев, которые незаконно выловили из озера большого сома, который к тому же оказался местной легендой. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Как рассказал журналистам местный депутат Марек Борковский, 31 мая двое мужчин выловили из водоема Балатон в варшавском районе Гоцлав европейского сома длиной около 173 см. Депутат подчеркнул, что событие произошло в период, когда действовал запрет на лов сома.

В материалах дела подчеркивается, что поведение лиц, выловивших рыбу, могло нанести вред животному. В частности, после извлечения из воды сома положили на бетонную поверхность и долгое время фотографировали, а затем поместили в багажник автомобиля. В заявлении, которое депутат направил в полицию, отмечается возможное жестокое обращение с животным.

В комментарии для польских СМИ Борковский рассказал, что получил многочисленные обращения от возмущенных жителей и местных рыбаков, которые ухаживают за водоемом и регулярно его зарыбляют. Он также добавил, что часть свидетелей зафиксировала происшествие на видео, которое распространяется в интернете, а отдельные материалы уже переданы в качестве доказательств.

По словам очевидцев, рыба долго сопротивлялась, а процесс ее вылова проходил довольно агрессивно, с привлечением нескольких человек и использованием водного транспорта.

Но наибольшее возмущение поляков вызвало то, что жертвой незаконного вылова стал не просто обычный сом, а рыба весом около 40 кг, которая обитала в водоеме около 20 лет и за это время стала местной легендой.

Как сообщили в местной полиции, по подозрению в браконьерстве задержали 57-летнего гражданина Украины. О втором участнике события ничего не сообщается.