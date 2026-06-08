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Только за выходные — трое погибших: в Латвии продолжает расти число трагедий на воде 1 102

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учения по спасению утопающих

Минувшие выходные в Латвии вновь не обошлись без трагедий на воде. Спасатели извлекли из водоёмов тела трёх погибших, а общее число жертв с начала года уже достигло 27 человек.

За минувшие выходные сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы извлекли из водоёмов тела трёх погибших людей.

Первый трагический случай был зарегистрирован в пятницу в Риге. Из Даугавы спасатели подняли тело погибшего человека, которое затем было передано Государственной полиции.

Ещё один погибший был обнаружен в воскресенье около полудня в пруду Лигатненской волости Цесисского края.

Третий случай произошёл в Озолниекской волости Елгавского края. Во второй половине дня жители заметили в озере тонущего человека и вызвали спасателей. Пострадавшего нашли примерно в десяти метрах от берега и передали медикам, однако врачи констатировали смерть.

Что важно знать: несмотря на то что купальный сезон только набирает обороты, статистика происшествий на воде уже остаётся тревожной. По данным ГПСС, с начала года из латвийских водоёмов извлечены тела 27 погибших.

С наступлением тёплой погоды количество людей у рек, озёр и прудов традиционно увеличивается. Вместе с этим возрастает и число несчастных случаев, связанных как с купанием, так и с рыбалкой или отдыхом у воды. Спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдать осторожность, избегать купания в необорудованных местах и не переоценивать свои силы в воде.

Статистика последних недель показывает, что риск трагедий на водоёмах остаётся высоким даже в относительно спокойную погоду и на знакомых местах отдыха.

ГПСС призывает жителей соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра возле воды, поскольку большинство подобных происшествий развиваются очень быстро и часто заканчиваются трагически.

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#рыбалка #Латвия #безопасность #спасатели #купание #ГПСС #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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