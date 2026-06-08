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Сколько дней может держаться температура при прорезывании зубов у ребенка 0 29

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Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько дней может держаться температура при прорезывании зубов у ребенка

Длительность температуры при прорезывании зубов зависит от различных факторов, включая возможность присоединения вирусной или бактериальной инфекции на фоне ослабленного иммунитета. Важно уметь отличать нормальные проявления от патологических, когда, помимо воспаленных десен, ребенка беспокоит инфекция.

 

Появление первых зубов у малыша — это серьезное испытание для родителей. Этот процесс может сопровождаться капризами, плохим сном, расстройствами кишечника и температурой. Хотя температура не всегда возникает, она встречается довольно часто. Опасность заключается в том, что родители, зная о прорезывании зубов у ребенка, могут не заметить развитие инфекционного заболевания.

Признаки, указывающие на появление зубов:

* Ребенок стал капризным, тянет ручки к лицу, может чесать нос или уши.

* У малыша наблюдается обильное слюноотделение, он тянет в рот все, что попадается под руки.

* Младенец плохо спит или вообще не спит. Если он на грудном вскармливании, то постоянно просит грудь; на искусственном или смешанном — не выпускает из рта бутылочку или пустышку.

Эти признаки свидетельствуют о скором появлении зубов. Небольшое повышение температуры может длиться от одного до 3-4 дней, если процесс не осложнен вирусным или бактериальным заболеванием.

Температура при прорезывании зубов: норма и патология у детей и взрослых

Длительность температуры при прорезывании зубов зависит от состояния десен малыша и от того, какие именно зубы прорезываются. Температура до 37.5° встречается практически у всех детей в такие моменты. Обычно жар наблюдается при прорезывании клыков. Причины появления жара могут быть следующими:

* Воспалительный процесс в деснах ребенка.

* Выделение биологически активных веществ, способствующих размягчению десен, что иногда может провоцировать появление жара.

Поскольку малыш инстинктивно тянет все в рот, вероятность присоединения инфекции очень высока. Поэтому, если температура превышает 38 градусов, держится дольше 4-х дней, а ребенок постоянно плачет или, наоборот, очень вялый, следует обратиться к педиатру и, возможно, сдать анализы.

Температура при прорезывании зубов может беспокоить не только младенцев, но и взрослых. Речь идет о зубах мудрости. У взрослых кость и десны менее эластичны, чем у детей, и процесс прорезывания может затянуться на месяц и более. Если боль и дискомфорт при росте коренного зуба слишком сильные, стоит обратиться к дантисту для рассечения десны и облегчения процесса.

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