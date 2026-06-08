Мама Агаты Муцениеце предпочитает держаться подальше от публичности и редко появляется в социальных сетях дочери. Однако на этот раз актриса поделилась теплым семейным снимком, сделанным во время встречи с мамой, которая специально приехала из Риги, чтобы провести время с дочерью.

Агата Муцениеце редко рассказывает о своих родителях, поэтому новое фото с мамой стало приятным сюрпризом для поклонников актрисы. Вместе они посетили спектакль в театре Crave, на сцене которого в свое время выступала и сама Муцениеце.

На снимке актриса позирует в свободном платье с убранными назад волосами. Ее мама, Нонна Николаевна, выбрала сдержанный и элегантный образ. Женщина живет в Риге и ведет непубличную жизнь, поэтому редко оказывается в центре внимания. Тем ценнее для Агаты такие встречи.

Для выхода Нонна Николаевна выбрала ярко-голубые плиссированные брюки и блузу с нежным цветочным принтом. Короткая стильная стрижка и минимум макияжа подчеркнули ее естественность. На фотографии Агата нежно обнимает маму за плечи, и по этому кадру легко понять, насколько близкие и теплые отношения связывают их.

«Проводите время с любимыми и никогда не меняйте его ни на что», — подписала снимок актриса.

После громкого развода с Павлом Прилучным и затянувшихся споров, связанных с детьми и алиментами, семейная поддержка стала для Муцениеце особенно важной. С мамой у актрисы, судя по всему, царят полное взаимопонимание и доверие.

Ранее Агата трогательно рассказывала о Нонне Николаевне:

«Дома у мамы всегда хорошо спится и много вкусной еды, мама плачет, когда ты уезжаешь, и плачет, когда ты возвращаешься, мама помнит все твои болезни, когда у тебя заканчивается паспорт, и кидает бесконечное количество мемов и смешных видео. Мама всегда верила в мой талант и разрешала мне рисковать и идти к своей мечте! У мамы когда-то умер муж, но она стойко выстояла и подняла своих дочек в непростые 90-е! Мама очень добрая и веселая! Она такая одна!»

Несмотря на насыщенную карьеру и постоянное внимание публики, для Агаты Муцениеце семья остается одной из главных ценностей. Встреча с мамой стала для актрисы еще одним напоминанием о том, как важно находить время для самых близких людей и беречь моменты, проведенные вместе.