Поклонники 44-летней Ирины Дубцовой получили новый повод для обсуждений. На съемках очередного выпуска программы «Пятеро на одного» (12+) певица появилась заметно помолодевшей: артистка продемонстрировала стройную фигуру и выглядела так, будто последние месяцы посвятила не столько работе, сколько заботе о себе.

Впрочем, впечатляющие перемены во внешности начались не вчера. Несколько месяцев назад исполнительница открыто рассказывала о борьбе с лишним весом, который появился после серьезного гормонального сбоя и аутоиммунного заболевания, возникшего на фоне сильного стресса.

По словам артистки, главным шагом на пути к преображению стали не изнурительное голодание и не модные процедуры, а грамотное лечение. Дубцова неоднократно опровергала слухи о пластических операциях и экстремальных диетах, объясняя, что сначала пришлось решить проблемы со здоровьем.

Как рассказывала певица журналистам, переломный момент наступил после обращения к профильному специалисту.

«Прекрасный эндокринолог вылечил мою щитовидку, с которой я мучилась много лет, и вес нормализовался», — поделилась она.

После того как состояние здоровья удалось стабилизировать, артистка пересмотрела и образ жизни. Сейчас она придерживается дробного питания и распределяет рацион на пять небольших приемов пищи в течение дня. В ее меню практически не осталось сахара, жареной еды, хлеба, макарон и картофеля. Впрочем, совсем без гастрономических радостей певица себя не оставляет — примерно раз в десять дней позволяет контролируемое послабление в рационе.

Есть у звезды и собственный способ борьбы с отеками. Если вес начинает увеличиваться, она на несколько дней полностью отказывается от соли. Кроме того, Дубцова внимательно следит за водным балансом и ежедневно выпивает не менее двух литров чистой воды.

Поддерживать результат помогают и регулярные физические нагрузки. Артистка занимается с персональным тренером, а одним из ее любимых увлечений остается большой теннис. Сама певица шутливо объясняла свое преображение сочетанием сразу нескольких факторов — «любовь, гормоны и большой теннис».

Интересно, что к популярным препаратам для снижения веса исполнительница относится без предубеждений, однако убеждена: подобные методы должны применяться исключительно под контролем врачей. На собственном опыте она убедилась, что быстрые решения далеко не всегда работают так, как обещает реклама.

Ранее в своем телеграм-канале Дубцова откровенно рассказывала подписчикам о последствиях многочисленных медицинских процедур и обследований. Тогда певица эмоционально признавалась:

«Рука болит, спина болит, куча уколов и витаминов, попа болит, бесит. Один врач говорит одно делать, другой — другое. Всё, поныла, сейчас легче станет. Берегите себя!»

На фоне заметных перемен во внешности поклонники продолжают обсуждать и личную жизнь артистки. Недавно стало известно, что отношения Ирины Дубцовой с предпринимателем Иваном Петренко подошли к концу, хотя еще несколько месяцев назад дело шло к свадьбе.

Роман певицы и владельца бренда декоративной косметики начался летом 2025 года. Осенью того же года пара впервые появилась вместе на публике во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Со временем отношения стали настолько серьезными, что влюбленные начали жить вместе. Дубцова также смогла найти общий язык с двумя детьми избранника от первого брака.

В начале 2026 года артистка не скрывала, что задумывается о регистрации отношений. Более того, в интервью она рассуждала о будущем семьи и даже допускала возможность рождения общего ребенка. Однако этим планам не суждено было сбыться.

По данным источников из окружения певицы, инициатором расставания стала сама Дубцова. Сообщалось, что после разрыва Петренко съехал из дома артистки. Среди причин назывались бытовые разногласия и несовпадение характеров.

Пользователи Сети начали строить собственные версии произошедшего, и многие решили, что причиной могли стать не только личные разногласия. Некоторые комментаторы предположили, что артистку перестало устраивать финансовое положение дел в отношениях.

«Ей надоело быть спонсором»; «Правильно сделала, что выгнала его»; «А изначально она не понимала, что сажать альфонса себе на шею не очень идея?»; «А кто хотел бы кормить, и поить, и даже не получить предложение?» — рассуждают пользователи в интернете.

Сами бывшие влюбленные причины своего разрыва пока что не прокомментировали.

После завершения отношений певица переключила внимание на работу и обустройство нового загородного дома. Ради покупки мебели и предметов интерьера она даже устроила масштабный шопинг в Китае. Сейчас, судя по всему, главными приоритетами для звезды остаются творчество, новые проекты и собственный комфорт.